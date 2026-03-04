運動雲

張育成首踏東京巨蛋！草皮舒服藏「陷阱」　期待費仔開路帶頭衝

▲中華隊張育成。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊張育成。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將在東京巨蛋點燃戰火，中華隊4日進行官方賽前練習。張育成首次踏上東京巨蛋，練習時實際感受球場草皮與守備狀況，直言整體場地條件相當舒服，不過滾地球會出現「減速」情況，提醒守備時動作要更迅速。

談到東京巨蛋的草皮，張育成給予高度評價，「我覺得很棒，一踏上來就覺得踩這個草皮很舒服。」他表示在練習過程中，腳部沒有任何不適感，「我們練起來也沒有覺得腳會痠、痛或不舒服，就覺得很順，也很好跑。」

守備方面，他觀察到球場滾地球路徑相當規律，「接滾地球也沒有什麼不規則的情況，重心壓低把球接好就好，不用怕球會突然彈起來。」

相較於台北大巨蛋，張育成指出兩地人工草皮特性不同，「台北大巨蛋的人工草皮比較軟，這裡是比較硬的。」他透露自己其實更喜歡硬一點的場地，「這樣腳的負擔不會那麼重，而且跑起來也比較好跑。」

不過他也發現東京巨蛋的一個特點，就是滾地球會出現減速現象，「聽其他隊友說，跟上次比，這次草皮可能比較長，所以球打出來會有點『黏』住、會減速。」張育成坦言自己在守備練習時有感受到，「真的會減速，所以處理球的動作要快一點。」

他進一步指出，各隊都有不少腳程快的打者，因此守備端更需要提高反應速度，「畢竟韓國隊或其他隊伍都有很多跑得快的選手，所以處理球要更快一點。」

除了場地適應，張育成談到球隊面對首戰的心態。他表示最重要的是團隊保持團結，「就是團結一心去打好每一場球，做好自己該做的事情。」在重要國際賽事中，球員彼此支持格外重要，「如果有人覺得不安心或緊張，希望有幾位選手能跳出來安撫大家，大家手牽手一起在球場上吶喊，打出精彩的比賽。」

前一天官辦熱身賽4打數無安打，其中兩次飛球遭接殺，張育成認為還有進步空間，「好的部分是沒有打到壞球，但擊球點有點太裡面，沒有打得很紮實。」他表示今天練習已經做出調整，「把擊球點往前放一點，讓球自然飛，今天看起來效果還不錯。」

此外，對於外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）加入打線，張育成相當看好，「他的實力和經驗大家都知道，一定會提升我們的打線。」他認為費爾柴德能成為帶動球隊的重要角色，「他有那個價值在，可以帶動整個團隊，是一個很好的開路先鋒。」

▲中華隊費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）

