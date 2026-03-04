WBC韓國「雙先發」戰捷克！蘇珩準掛帥、19歲超新星鄭宇宙接力

▲鄭宇宙。（圖／記者楊舒帆攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將在東京巨蛋開打，韓國隊總教練柳志炫今（4）日於記者會上宣布，分組賽首戰對捷克將由右投蘇珩準擔任先發，同時也將採取「1+1」雙先發投手策略，由韓華鷹右投鄭宇宙接力登板，共同負責比賽前段局數。

柳志炫表示，首戰對決捷克非常重要，蘇珩準與鄭宇宙需要在比賽初期帶領球隊穩住局面，教練團規劃透過2名先發型投手分擔局數，在投球數限制與密集賽程下維持投手戰力。

蘇珩準自2020年以第一輪指名加盟KT巫師後，菜鳥球季便拿下KBO聯盟新人王，迅速成為聯盟具代表性的年輕投手之一。上季他在KBO聯盟出賽26場，繳出10勝7敗、防禦率3.30的成績，展現穩定的先發實力。

在本屆WBC備戰期間，蘇珩準也早早被視為捷克戰的先發熱門人選，2月26日於沖繩與三星獅進行的熱身賽中，他先發登板投3局，藉此進行最終狀態調整。

柳志炫教練團認為，透過蘇珩準與鄭宇宙的雙先發接力模式，可以在比賽初段有效壓制對手，同時保留牛棚戰力，為接下來的分組賽做好投手調度。

韓國隊將於5日在東京巨蛋迎戰捷克，正式展開本屆WBC小組賽征程，而蘇珩準與鄭宇宙也將肩負起為韓國隊搶下首勝的重要任務。