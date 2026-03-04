運動雲

>

WBC韓國「雙先發」戰捷克！蘇珩準掛帥、19歲超新星鄭宇宙接力

▲鄭宇宙。（圖／記者楊舒帆攝）

▲鄭宇宙。（圖／記者楊舒帆攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將在東京巨蛋開打，韓國隊總教練柳志炫今（4）日於記者會上宣布，分組賽首戰對捷克將由右投蘇珩準擔任先發，同時也將採取「1+1」雙先發投手策略，由韓華鷹右投鄭宇宙接力登板，共同負責比賽前段局數。

柳志炫表示，首戰對決捷克非常重要，蘇珩準與鄭宇宙需要在比賽初期帶領球隊穩住局面，教練團規劃透過2名先發型投手分擔局數，在投球數限制與密集賽程下維持投手戰力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇珩準自2020年以第一輪指名加盟KT巫師後，菜鳥球季便拿下KBO聯盟新人王，迅速成為聯盟具代表性的年輕投手之一。上季他在KBO聯盟出賽26場，繳出10勝7敗、防禦率3.30的成績，展現穩定的先發實力。

在本屆WBC備戰期間，蘇珩準也早早被視為捷克戰的先發熱門人選，2月26日於沖繩與三星獅進行的熱身賽中，他先發登板投3局，藉此進行最終狀態調整。

柳志炫教練團認為，透過蘇珩準與鄭宇宙的雙先發接力模式，可以在比賽初段有效壓制對手，同時保留牛棚戰力，為接下來的分組賽做好投手調度。

韓國隊將於5日在東京巨蛋迎戰捷克，正式展開本屆WBC小組賽征程，而蘇珩準與鄭宇宙也將肩負起為韓國隊搶下首勝的重要任務。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓2026WBC列強鄭宇宙蘇珩準

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李灝宇驚傳可能退賽？張政禹接通知緊急飛東京

李灝宇驚傳可能退賽？張政禹接通知緊急飛東京

「老虎球團非常謹慎」蔡其昌曝李灝宇最新狀況：已安排MRI檢查

「老虎球團非常謹慎」蔡其昌曝李灝宇最新狀況：已安排MRI檢查

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

Fubon Angels「金星女神」朴星垠重磅加盟　五韓援齊聚震撼新莊

Fubon Angels「金星女神」朴星垠重磅加盟　五韓援齊聚震撼新莊

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

台、韓隊長雙帥合照　陳傑憲破英文追星李政厚：我很喜歡你！

台、韓隊長雙帥合照　陳傑憲破英文追星李政厚：我很喜歡你！

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

熱門新聞

李灝宇驚傳可能退賽？張政禹接通知緊急飛東京

「老虎球團非常謹慎」蔡其昌曝李灝宇最新狀況：已安排MRI檢查

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

2蔡其昌曝李灝宇最新狀況

3中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

4認證台灣是強權！澳洲先發將帶著尊重

5曾總霸氣介紹我來自台灣　解釋首戰選徐若熙

最新新聞

1世界棒球經典賽台灣運彩開盤

2預測WBC賽事抽SONY藍牙喇叭

3先全力讓日本贏！大谷翔平談WBC

4東京巨蛋「這一幕」超熱血！大票台灣人淚讚

5山本對台灣盼好開局：多泡幾次茶

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

#李洋 突打斷記者慌忙糾正 偷對 #王齊麟 比愛心互動超可愛 #麟洋配

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上

【不雅片】派出所長「舔指驗車」拍片訓同仁：學校沒教？我教

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號

【被盯到發毛】遠看像真人回頭…近看才發現是超逼真抱枕XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366