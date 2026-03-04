柯博文降臨台灣職籃　夢想家3月14、15日推《變形金剛》主題周

▲夢想家在3月14日、15日將於主場推出「變形金剛主題周」。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家正式宣布與全球知名 IP《變形金剛》（Transformers）攜手合作，推出全新聯名企劃。此次合作以《變形金剛》象徵的強韌力量與夢想家捍衛主場、持續前行的團隊意志深度結合。球團將於3月14、15日回到台中洲際迷你蛋打造「變形金剛主題周」，並同步發售聯名系列商品。

3月15日將邀請博派領袖「柯博文」親臨迷你蛋擔任開球嘉賓。賽後也將安排近距離互動環節，邀請球迷帶著孩子一同進場，在緊張刺激的賽事中，創造獨一無二的親子回憶。

夢想家與《變形金剛》的合作，以「博派」領袖柯博文與「狂派」領袖密卡登作為核心主軸，象徵「守護信念」與「強勢挑戰」兩股能量交鋒，對應到球場上每一次對抗與選擇在壓力下，維持紀律、於逆境中堅持到底，讓主場氛圍更具故事張力。

球團也將兩大陣營的識別元素融入主題週賽事規劃，包含比賽球衣設計與場內外互動活動，讓球迷無論在賽場視覺或周邊體驗，都能感受到《變形金剛》世界觀的延伸與沉浸。屆時夢想家球員也將披上全新聯名戰袍上陣，以韌性與堅持迎戰每一回合，點燃主場熱血能量。

主題周期間，夢想商店將祭出《變形金剛》限量聯名系列商品。設計緊扣博派、狂派兩大陣營色彩，品項涵蓋聯名球衣、短TEE、帽子、毛巾及多樣配件。本次特別規劃了童裝尺寸的球衣與短TEE，讓大朋友、小朋友都能換上武裝，成為夢想家與變形金剛的最強後盾。