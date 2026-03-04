運動雲

>

柯博文降臨台灣職籃　夢想家3月14、15日推《變形金剛》主題周

▲夢想家在3月14日、15日將於主場推出「變形金剛主題周」。（圖／夢想家提供）

▲夢想家在3月14日、15日將於主場推出「變形金剛主題周」。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家正式宣布與全球知名 IP《變形金剛》（Transformers）攜手合作，推出全新聯名企劃。此次合作以《變形金剛》象徵的強韌力量與夢想家捍衛主場、持續前行的團隊意志深度結合。球團將於3月14、15日回到台中洲際迷你蛋打造「變形金剛主題周」，並同步發售聯名系列商品。

3月15日將邀請博派領袖「柯博文」親臨迷你蛋擔任開球嘉賓。賽後也將安排近距離互動環節，邀請球迷帶著孩子一同進場，在緊張刺激的賽事中，創造獨一無二的親子回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

夢想家與《變形金剛》的合作，以「博派」領袖柯博文與「狂派」領袖密卡登作為核心主軸，象徵「守護信念」與「強勢挑戰」兩股能量交鋒，對應到球場上每一次對抗與選擇在壓力下，維持紀律、於逆境中堅持到底，讓主場氛圍更具故事張力。

球團也將兩大陣營的識別元素融入主題週賽事規劃，包含比賽球衣設計與場內外互動活動，讓球迷無論在賽場視覺或周邊體驗，都能感受到《變形金剛》世界觀的延伸與沉浸。屆時夢想家球員也將披上全新聯名戰袍上陣，以韌性與堅持迎戰每一回合，點燃主場熱血能量。

主題周期間，夢想商店將祭出《變形金剛》限量聯名系列商品。設計緊扣博派、狂派兩大陣營色彩，品項涵蓋聯名球衣、短TEE、帽子、毛巾及多樣配件。本次特別規劃了童裝尺寸的球衣與短TEE，讓大朋友、小朋友都能換上武裝，成為夢想家與變形金剛的最強後盾。

關鍵字： 夢想家變形金剛柯博文密卡登台籃TPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

驚！聯盟「最強鐵人」倒下　馬刺巴恩斯自2021年來首度缺陣

驚！聯盟「最強鐵人」倒下　馬刺巴恩斯自2021年來首度缺陣

快訊／終於打敗盧峻翔！　谷毛唯嘉生涯首度奪PLG單月MVP

快訊／終於打敗盧峻翔！　谷毛唯嘉生涯首度奪PLG單月MVP

快訊／戰神洋將再度換人！　基德離隊迎接內線悍將恩多回歸

快訊／戰神洋將再度換人！　基德離隊迎接內線悍將恩多回歸

2月11勝0敗完美戰績　馬刺橫掃單月所有個人獎項寫紀錄

2月11勝0敗完美戰績　馬刺橫掃單月所有個人獎項寫紀錄

罕見！金塊推出「雙塔陣」　主控莫瑞狂飆45分險勝爵士

罕見！金塊推出「雙塔陣」　主控莫瑞狂飆45分險勝爵士

勇士慘遭17分大逆轉　賈蘭德快艇首秀砍12分奪勝

勇士慘遭17分大逆轉　賈蘭德快艇首秀砍12分奪勝

40位女神齊聚見面會　台灣運動文化展3月6日熱血登場

40位女神齊聚見面會　台灣運動文化展3月6日熱血登場

快訊／「護國神Q」失效　洋基工程驚傳宣布釋出戴維斯

快訊／「護國神Q」失效　洋基工程驚傳宣布釋出戴維斯

籃球也可以很時尚！　TPBL宣布與時裝品牌合作、球星上伸展台走秀

籃球也可以很時尚！　TPBL宣布與時裝品牌合作、球星上伸展台走秀

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

【一秒變包場】弟弟過生日！整間店客人一起合唱幫慶生♥

熱門新聞

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

Fubon Angels「金星女神」朴星垠重磅加盟　五韓援齊聚震撼新莊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

2曾總霸氣介紹我來自台灣　解釋首戰選徐若熙

3認證台灣是強權！澳洲先發將帶著尊重

4美國隊恐怖打線！大勝舊金山巨人

5陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」

最新新聞

1李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

2WBC開戰！高雄飯店轉播賽事挺中華隊　

3揮別不安感！林家正獲高志綱特訓加持

4斯庫巴爾遭批「笑到不行的小角色」

5勇士戰機卡關　柯瑞是否提前關機兩難

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

#李洋 突打斷記者慌忙糾正 偷對 #王齊麟 比愛心互動超可愛 #麟洋配

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上

【不雅片】派出所長「舔指驗車」拍片訓同仁：學校沒教？我教

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號

【被盯到發毛】遠看像真人回頭…近看才發現是超逼真抱枕XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366