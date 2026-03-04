WBC只投一場閃人風波延燒　斯庫巴爾遭批「笑到不行的小角色」

▲Tarik Skubal。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

在第6屆世界棒球經典賽（WBC）中，代表美國出賽的老虎王牌斯庫巴爾（Tarik Skubal）其登板安排引發了媒體與球迷的熱烈討論；據英國報紙《Mirror》報導，這位連續兩年獲得美聯賽揚獎的左投，將在對英國的比賽中僅登板1場，約投55球後便離場，這一安排被形容為「笑到不行的小角色」，引起熱議。

美國媒體《USA Today》記者奈琴格爾（Bob Nightengale）報導指出，斯庫巴爾將在WBC第1輪小組賽第2場對英國的比賽中擔任先發，預計約投55球後就會退場，隨後返回並加入底特律老虎隊的春訓。

作為當今MLB最頂尖的左投之一，斯庫巴爾的登板安排近日引發了網路上的激烈討論，許多球迷表示不解，並質疑這樣的安排是否真的有意義。

不過，這樣的安排也可以理解為WBC的規定所致，根據WBC的比賽規則，第一輪小組賽的投手最多只能投65球，因此，斯庫巴爾的短暫登板實屬規定所需。

報導中提到，這次登板就像是斯庫巴爾這位明星投手進行的「客串登場」，但由於規則限制，這一安排卻引發了廣泛的反感與爭議。

斯庫巴爾本人也在受訪時解釋了參賽的原因，他在美國播客節目《Flippin' Bats》中表示：「從合同角度來看，即使是在賽季中段參與也不會有問題，這真的無關緊要，我只需要穿上球衣，打球而已。」

他強調，這並不是因為報酬的問題，而是因為他優先考慮了長期的美國職棒賽季調整。他說：「問題在於時間的安排。」

此外斯庫巴爾也表示，他並不擔心此次登板會影響整體賽季的表現；他說：「長期來看，我希望為接下來的賽季做好調整，因此這次參加WBC對我來說更像是為賽季打下基礎，而不是為了立刻證明什麼。」