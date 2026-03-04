林家正確定新東家　親揭早已簽約：現在只想專心WBC





記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日揭開序幕，中華隊正在東京進行最後備戰。旅美捕手林家正近日傳出簽約好消息，將加盟美國獨立聯盟大西洋聯盟的高點搖椅隊（High Point Rockers）。不過他受訪強調，目前心思完全放在經典賽，「那其實已經簽了一陣子了，只是最近才傳出來，現階段我就是專心打WBC。」

對於簽約消息曝光，林家正表示，相關事情其實早在先前就已經完成，「我現在先沒有在專心這個，那是前一階段的事情，事實上已經簽了一陣子，只是最近才有傳出來。」他強調，當下最重要的任務就是備戰經典賽，「現階段我就是身在專心打WBC，就這樣。」

談到備戰狀況，林家正透露，球員們會在賽後依照自身需求持續加強訓練，「球員覺得需要加強就練一下，賽後就是想把自己準備好，面對每一場比賽。」

中華隊首戰將由徐若熙先發，林家正也提到，已經有接過徐若熙的球並持續溝通，面對這次經典賽的投手群，大家都已經做好準備，「教練讓你上場，就是一切都要準備好了，也很期待每一場比賽。」

身為捕手的他，持續與投手群培養默契，「我們就是準備好每一場比賽，捕手群也會盡可能去了解每一個投手。」

繼前年12強奪冠後再度來到東京巨蛋參賽，林家正直言，「進來就覺得有一種熟悉感，但對我來說還是新的比賽、新的挑戰，就是把自己準備好。」