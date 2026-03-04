運動雲

驚！聯盟「最強鐵人」倒下　馬刺巴恩斯自2021年來首度缺陣

▲巴恩斯（Harrison Barnes）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴恩斯中斷連續364場出賽紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

聖安東尼奧馬刺在2月才剛剛寫下11戰全勝的傲人表現，一舉囊括單月西區所有個人獎項殊榮。不過4日卻傳出陣中聯盟現役「鐵人」，自2021年起就持續保持全勤出賽的前鋒巴恩斯（Harrison Barnes），今日因為左腳踝傷勢無法出賽，也中斷了現役球員當前最長的連續出賽場次（364場）紀錄。

由於當前籃球的快速節奏，加上球員意識抬頭，球團本身為了保護高昂的球員資產，也多半會讓球星採取「輪休」策略，也讓目前球員整體全勤出賽率大幅衰減。

馬刺老將前鋒巴恩斯在今日賽前，保持連續364場出賽，不過由於今早睡醒發現左腳踝痠痛狀況，因此確定今日無法出賽，並緊急接受隊醫治療，連續出賽場次紀錄也正式中斷，這也是巴恩斯自2021年12月4日以來，首度出現缺賽狀況。

當前聯盟現役球員的最長連續出賽場次紀錄，則是尼克前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）所寫下的616場，另外，自2021年開始計算，布里吉斯共出賽382場，也是現役球員之冠，排名第2位的則就是巴恩斯。

現年33歲的巴恩斯，本季前60戰全勤，平均可繳出10.2分、2.9籃板、2.1助攻，整體三分球命中率也有37.6%的水準演出。

