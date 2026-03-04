中華隊抗日關鍵！山本由伸談WBC心情　為經典賽全力以赴

運動雲

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

日本武士隊王牌投手山本由伸3日在京瓷巨蛋出席記者會，山本在會中談及目前的身體狀況、對即將到來的WBC比賽的期待，以及如何融入日本代表隊等話題，展現出他對即將到來的比賽充滿自信。

在完成洛杉磯道奇熱身賽的兩次登板後，山本近期抵達日本，他談及目前的狀態時表示：「來到這裡已經是第3天了，時差已經差不多調整過來了，環境很好，可以冷靜進行訓練，所以一切順利。」

隨後，山本對於日本隊的氛圍也提出了自己的看法，「我覺得現在已經變成了另一支隊伍，」山本表示，「我希望能夠順利融入隊伍，並且做好準備。」

山本這次參加WBC是繼2023年成功奪冠後的再次亮相，期間他轉隊到了道奇並與球隊一起獲得世界大賽冠軍，儘管積累了如此多的經驗，山本卻表示自己並未感到過度的壓力。

「對我來說，沒有特別感覺到有什麼大的不同，總之，我希望能夠做所有能做的事情，就像以前一樣，我一直都很重視為了團隊全力以赴，」他堅信自己在球場上的角色不會改變，「這次大賽也會保持這樣的心情，當作是隊伍的一員來參賽。」

山本回顧過去的WBC經歷時表示：「在上次WBC參賽時，能夠體驗到大會的氛圍和比賽的流程，所以我希望這些經驗能夠幫助我在這次大賽中。」

在本次經典賽，山本將在3月6日對中華隊擔任先發投手，這場比賽對日本隊來說相當重要，山本的投球表現將成為本場比賽的焦點之一，球迷們也期待他能夠延續自己的高水準，為球隊奠定良好的基礎。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

