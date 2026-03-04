WBC韓捷戰先發拍板！蘇珩準掛帥　教頭喊話「超越30人的力量」

運動雲

▲▼WBC韓國隊總教練柳志炫。（圖／大會提供）

▲WBC韓國隊總教練柳志炫。（圖／大會提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將在東京巨蛋點燃戰火，韓國隊總教練柳志炫今（4）日出席賽前記者會，正式宣布首戰對捷克的先發投手將由蘇珩準擔任，並強調球隊從去年底開始的備戰氛圍，讓他深刻感受到球員的決心與真誠。

柳志炫回顧自己與WBC的緣分，指出2006年與2013年曾以教練身分參賽，如今第三度參與已是總教練身份。他坦言，韓國隊在前兩屆曾帶給球迷極大喜悅，但近三屆連續止步首輪，屬實有落差。

柳志炫表示，「我從去年11月的熱身賽開始，就感受到韓國隊的心態、態度以及球員們的真誠，到目前為止準備都很順利，我相信這樣的部分會轉化為超過最終30人名單實力的力量。」

在戰力方面，柳志炫認為打線狀態正逐漸升溫，他指出球隊在沖繩進行5場熱身賽後逐漸找回節奏，到了大阪的2場比賽表現更好，尤其旅外韓裔球員也開始展現火力，「如果能形成良好的化學效應，我相信會展現出很強的攻擊力。」

對於備受關注的日韓戰，柳志炫則保持謹慎態度，他表示，韓國隊在分組賽的4場比賽都非常重要，但當務之急仍是首戰捷克，「首先要按照計畫贏下第一場，如果順利完成，後面的比賽策略自然會逐漸形成。」

談到打線安排，柳志炫透露過去讓安賢民擔任第2棒並非單純看長打能力，而是根據wRC+數據所做出的決定，他指出安賢民在2025年KBO聯盟的攻擊指標排名第一，而他希望打造更具破壞力的打線配置，因此混血韓裔外野手瓊斯（Jeremiah Jones）被看好能在此棒次製造壓力。

至於備受期待的「核彈頭」金倒永，柳志炫表示球隊在春訓期間對他的調整相當謹慎，「金倒永的狀態也如預期般逐漸提升，從塞班開始我們一直很謹慎地調整他，因為去年有受傷，所以代表隊的使用方式比球團更加小心。」

柳志炫接著說，「現在他自己也找回穩定感，在比賽上沒有問題，因此考慮讓他擔任第1棒，他目前也展現出符合期待的表現。」

對於球員在熱身賽中出現的「包機慶祝動作」，柳志炫則給予正面評價，他表示近年韓國隊在國際賽表現未達期待，球員們都希望在本屆賽事重新為球迷帶來喜悅，「這30名球員都抱持同樣的心情，那就是一起前往邁阿密、打出好的比賽。」

韓國隊將於5日在東京巨蛋迎戰捷克，正式展開本屆WBC小組賽征程，而蘇珩準也將肩負起為韓國隊打開勝利之門的任務。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓2026WBC列強柳志炫

【一秒變包場】弟弟過生日！整間店客人一起合唱幫慶生♥

