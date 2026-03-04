台、韓隊長雙帥合照　陳傑憲破英文追星李政厚：我很喜歡你！

▲中華隊李政厚、陳傑憲。（圖／中職提供）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事即將登場，中華隊4日進行官方練習。隊長陳傑憲超忙碌，代表出席官方記者會，隨後練習結束也成為美國、日本媒體爭相採訪的焦點。他還抽空化身「小粉絲」，把握機會與韓國隊長李政厚合影留念，直呼完成一個小心願。

陳傑憲透露，自己一直很欣賞李政厚，當天在球場看到韓國隊時特別開心，「我喜歡李政厚啊！所以剛剛看到他就很開心，有點像小粉絲那樣。」他表示，比賽還沒正式開始，因此賽前還帶著一點對偶像的憧憬，也很好奇本人長什麼樣子，於是透過翻譯協助拍照留念。

「我就用很破的英文跟他說，我真的很喜歡你，然後跟他說謝謝，他也說很高興認識我。」陳傑憲笑說，當時其實有點緊張，「我覺得他帥多了！真的，李政厚帥多了，所以剛剛在旁邊跟他拍照的時候，其實有點小緊張。」他也說，對方個性很好，在做操前仍願意停下來合影，讓他相當感動。

完成與李政厚合照後，陳傑憲透露自己的下一個小目標，「如果有機會的話，希望可以跟大谷（大谷翔平）拍到照。」稍早日媒訪問時，他也提及大谷翔平是他的偶像，「長得高又帥、又會打球，個性又很好。」

大谷翔平、李政厚屬同一類型嗎？陳傑憲讚嘆，「哦！他們兩位真的是亞洲男神，身材好、長得帥、球又打得好，這其實不容易。」

陳傑憲直言，亞洲球員要在美國大聯盟立足並不簡單，因此看到大谷翔平、李政厚以及其他亞洲好手在大聯盟打出好表現，都會讓人感到與有榮焉，「身為亞洲人，其實心裡都會一直支持他們，希望他們在大聯盟有更好的表現，讓亞洲人感到驕傲。」

除了場邊的追星小插曲，陳傑憲這次在東京備受媒體關注。他表示，外界的關注某種程度代表對他的肯定，「可能因為12強有好表現，所以媒體都有看到。我自己覺得很開心，但相反也會有一點壓力。」他希望能把壓力轉化為動力，在經典賽場上專注做好自己的本分，全力發揮。