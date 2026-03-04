李政厚領軍韓國隊出擊WBC　誓言突破預賽重返高峰

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於5日揭開戰幕，韓國代表隊隊長李政厚在東京巨蛋舉行的記者會上，誓言要帶領球隊突破預賽，並強調不會因為壓力過大而影響表現，誠心希望大家能在賽場上以輕鬆心情發揮實力。

回顧過去幾屆成績，韓國隊在2009年曾闖入決賽，最終獲得亞軍；然而之後的3屆比賽中，韓國隊皆未能突破預賽，面臨連續敗退的困境。

李政厚在記者會中表示：「不僅是上屆賽事，過去十多年來，韓國代表隊無法突破預賽，因此我們會把進入第2輪賽事作為目前目標。」

李政厚強調，雖然當前壓力與挑戰無可避免，但球隊不會讓這些成為負擔；「雖然大家的目標是突破預賽，但我並不希望隊員們感到過度的壓力。

「我會告訴隊員們，沒有必要過度緊張或空轉，這樣只會影響表現，」他進一步表示，韓國隊的選手們將以正向的心態迎接比賽，並力求在比賽中保持愉快的氛圍，無論最終結果如何，都能在場上享受比賽的樂趣。

李政厚的父親李鍾範曾是中日隊的知名選手，因此李政厚自幼便在名古屋度過了一段時間；他提到自己從小就經常來到日本參加國際賽事，因此對日本並沒有太多的特別感情，但仍然有著深厚的情感聯繫。

「從小時候開始，我就常來日本參加國際賽事，所以對日本並沒有特別的感情，」此外李政厚也感慨道：「從我父親到我，許多棒球迷都見證了我們兩代人的成長；不管是韓國的球迷還是日本的球迷，我的工作就是要展現出好的表現。」

李政厚的父親李鍾範當年在中日隊的表現深深影響了他，李政厚透露自己和父親一樣，都深知作為一名職業球員的責任，而這份責任也促使他不斷追求卓越。

李政厚最後強調，無論最終結果如何，球隊始終會保持良好的心態，專注於每一場比賽，力求發揮出最好的狀態。

「我們會帶著愉快的心情，享受比賽，無論結果如何，都會以最積極的態度去面對每一場比賽。」他最後說明，突破預賽是韓國隊的首要目標，並期待能夠帶領球隊向更高的目標發起挑戰。