快訊／戰神洋將再度換人！　基德離隊迎接內線悍將恩多回歸

▲戰神迎接舊將恩多回鍋效力，基德則是正式離隊。（圖／台北台新戰神提供）

▲戰神迎接舊將恩多回鍋效力。（圖／台北台新戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北台新戰神今宣布洋將陣容異動，與洋將基德合意解除合約，同時簽回曾於2023–24賽季效力的中鋒恩多(Youssoupha Ndoye)，恩多於該賽季出賽21場繳出場均18.8分、11.7籃板、1.5助攻，於季後賽首輪關鍵第5戰，單場轟34分率隊挺進冠軍賽。台新育樂總經理林祐廷指出，恩多熟悉戰神體系與團隊文化，且實力有目共睹，有助於提升禁區強度與整體防守穩定度，為一名即戰力大將。

恩多自2015年NBA發展聯盟馬刺隊開啟職業生涯，2016年後征戰法國與西班牙共六賽季，曾獲2016-2017法國乙級聯賽冠軍、2019法甲聯賽籃板王。其後轉往亞洲發展，2022年加盟韓國KBL大邱KOGAS飛馬隊，上賽季重返飛馬隊場均出賽16分16秒，貢獻8.3分、6.6籃板，三分球命中率36.7%。

此外，身為塞內加爾國家隊常客，2023年FIBA世界盃非洲區資格賽出賽12場，場均9.8分、6.1籃板；同年奧運資格賽4場比賽場均拿下13.8分、6.3籃板、1.5助攻；2025年非洲盃資格賽出賽6場，場均8分、6.8籃板，過去也曾於2021年非洲錦標賽協助塞內加爾奪得銅牌，是國家隊中不可或缺的禁區戰力。

再次回到戰神的恩多十分興奮，「第一次來到這裡就是很棒的經驗，我和隊友之間一直保持聯繫，所以能再次並肩作戰真的很開心。」談到個人的目標，恩多認為儘管賽季已進入後段，球隊也有不少新面孔，但目標始終不變，「就是贏球。希望用自己的經驗與領導能力，幫助球隊走得更遠。」

基德本賽季出賽17場，場均貢獻21.3分、7.4籃板、2.5助攻、1.5抄截，維持穩定表現。但為強化禁區戰力，球團綜合考量陣容配置後，與基德協議終止合約。台新育樂總經理林祐廷表示：「感謝基德對團隊的投入與貢獻，祝福未來發展順利。」

▲基德則是正式離隊。（圖／台北台新戰神提供）

▲基德則是正式離隊。（圖／台北台新戰神提供）
 

