運動雲

>

再次違規！普羅法遭大聯盟禁賽162場　也無法代表荷蘭出戰WBC

▲勇士普洛法（Jurickson Profar）歸隊首戰馬上開轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士普洛法（Jurickson Profar）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

亞特蘭大勇士指定打擊普羅法（Jurickson Profar）4日被大聯盟宣布禁賽162場比賽，原因為他在2025賽季再次違反大聯盟的禁藥政策，檢測出外源性睾酮及其代謝物；這是普羅法第二次違規，禁賽處分將於本週五生效，將使他無法參加2026賽季的比賽。

勇士隊對此處分表示遺憾，並在官方聲明中表示：「我們對於普羅法檢測出陽性並違反了大聯盟的藥物預防與治療計劃感到非常失望，我們的球員始終受到關於該計劃的教育，並且了解如果被發現違規將會面臨的後果；亞特蘭大勇士完全支持這個計劃。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，普羅法此前也曾因為藥物違規遭到大聯盟禁賽，2025年3月31日，普羅法在藥檢中被查出陽性，並因此遭禁賽80場比賽，這次違規是由於他體內出現了人類絨毛膜促性腺激素（hCG），這是一種通常在女性懷孕期間產生的激素，但在男性體內可促使睾酮的分泌。

根據ESPN報導，普羅法將無法參加2026年的任何比賽，包括即將到來的世界棒球經典賽，普羅法原本計劃代表荷蘭隊參賽；由於這次禁賽，普羅法將失去2026賽季的1500萬美元薪水，而該年結束後，他仍將有一年的合同，價值1500萬美元。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

Fubon Angels「金星女神」朴星垠重磅加盟　五韓援齊聚震撼新莊

Fubon Angels「金星女神」朴星垠重磅加盟　五韓援齊聚震撼新莊

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

宣告真劍勝負！阪神虎監督下令球隊「玩真的」、誓讓日本隊覺醒

宣告真劍勝負！阪神虎監督下令球隊「玩真的」、誓讓日本隊覺醒

台、韓隊長雙帥合照　陳傑憲破英文追星李政厚：我很喜歡你！

台、韓隊長雙帥合照　陳傑憲破英文追星李政厚：我很喜歡你！

【一秒變包場】弟弟過生日！整間店客人一起合唱幫慶生♥

熱門新聞

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

Fubon Angels「金星女神」朴星垠重磅加盟　五韓援齊聚震撼新莊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

2曾總霸氣介紹我來自台灣　解釋首戰選徐若熙

3認證台灣是強權！澳洲先發將帶著尊重

4美國隊恐怖打線！大勝舊金山巨人

5陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」

最新新聞

1李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

2WBC開戰！高雄飯店轉播賽事挺中華隊　

3揮別不安感！林家正獲高志綱特訓加持

4斯庫巴爾遭批「笑到不行的小角色」

5勇士戰機卡關　柯瑞是否提前關機兩難

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

#李洋 突打斷記者慌忙糾正 偷對 #王齊麟 比愛心互動超可愛 #麟洋配

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上

【不雅片】派出所長「舔指驗車」拍片訓同仁：學校沒教？我教

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號

【被盯到發毛】遠看像真人回頭…近看才發現是超逼真抱枕XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366