再次違規！普羅法遭大聯盟禁賽162場　也無法代表荷蘭出戰WBC

▲勇士普洛法（Jurickson Profar）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

亞特蘭大勇士指定打擊普羅法（Jurickson Profar）4日被大聯盟宣布禁賽162場比賽，原因為他在2025賽季再次違反大聯盟的禁藥政策，檢測出外源性睾酮及其代謝物；這是普羅法第二次違規，禁賽處分將於本週五生效，將使他無法參加2026賽季的比賽。

勇士隊對此處分表示遺憾，並在官方聲明中表示：「我們對於普羅法檢測出陽性並違反了大聯盟的藥物預防與治療計劃感到非常失望，我們的球員始終受到關於該計劃的教育，並且了解如果被發現違規將會面臨的後果；亞特蘭大勇士完全支持這個計劃。」

事實上，普羅法此前也曾因為藥物違規遭到大聯盟禁賽，2025年3月31日，普羅法在藥檢中被查出陽性，並因此遭禁賽80場比賽，這次違規是由於他體內出現了人類絨毛膜促性腺激素（hCG），這是一種通常在女性懷孕期間產生的激素，但在男性體內可促使睾酮的分泌。

根據ESPN報導，普羅法將無法參加2026年的任何比賽，包括即將到來的世界棒球經典賽，普羅法原本計劃代表荷蘭隊參賽；由於這次禁賽，普羅法將失去2026賽季的1500萬美元薪水，而該年結束後，他仍將有一年的合同，價值1500萬美元。