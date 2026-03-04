運動雲

張政禹到日本了！接通知嚇一跳：如果有，隨時可以準備下場

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，中華隊內野戰力出現變數。旅美內野手李灝宇傳出側腹不適，中華隊同步啟動備案機制，味全龍內野手張政禹趕赴機場，飛往東京待命，根據中職最新官方釋出消息，張政禹已經抵達東京，做好支援準備。

中華隊今日在東京巨蛋進行官方練習時，李灝宇並未參與打擊練習，引發外界關注。據了解，他在前一天對戰軟銀二軍的官辦熱身賽後感到側腹略有不適，老虎球團得知後，希望他暫停打擊訓練。

為求保險，中華隊同步啟動備案。味全龍內野手張政禹接獲通知後，立即從斗六收拾行李北上趕往機場，也被球迷拍到準備出發的畫面。

為了讓母球團安心，中華隊下午安排他前往醫院進一步檢查，初步結果並無大礙，不過現階段仍待老虎球團收到檢查後回覆，才能確認下一步。

張政禹稍早已經抵達機場，他受訪時坦言，接到通知當下其實有些驚訝，「其實還蠻...有嚇到啊，也在想我要搭幾點的飛機，後來坐4點25，其實時間滿趕的。」

他也感謝過程中協助的人員，「很謝謝地勤人員、聯盟還有很多人的幫忙，剛剛過海關時還要填一些資料，也有球迷幫忙一起處理，我都忘記這些事情，真的很感謝大家。」

談到目前心情，張政禹表示就是把自己準備好，「現在就是先把自己準備好，如果有需要，隨時都可以準備下場。」

大會方面下午表示，中華隊名單沒有任何變更。球隊仍以確認李灝宇身體狀況為優先，最終是否需要調整名單，仍待後續檢查結果與老虎球團回覆而定。

▲中華隊李灝宇。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊李灝宇。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 中華隊WBC李灝宇張政禹備案2026WBC2026WBC中華隊

