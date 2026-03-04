王彥程首局崩盤後強勢回穩　3局連3K展現「兩極投球」

▲王彥程。（圖／截自韓華鷹官方YT頻道Eagles TV）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國職棒韓華鷹台灣左投王彥程3日在日本沖繩與三星獅的練習賽中先發登板，雖在首局出現亂流失掉4分，但隨後逐漸找回節奏，最終繳出3局被敲5安、1保送、1觸身球、4次三振、失4分的內容。從首局崩盤到第3局連飆3K，呈現出「兩極化」的投球內容。

王彥程首局在抓下2個出局數後突然失控，先被崔炯宇與迪亞茲連續安打攻佔壘包，接著對金永雄投出保送形成滿壘危機，隨後觸身球保送李成圭形成擠回分數，再因暴投與朴世赫的中外野安打接連失分，單局丟掉4分。

不過第2局他展現危機處理能力，雖然開局被梁祐賢與金志燦連續敲安，再度陷入無人出局一、二壘危機，但王彥程讓金成允擊出二壘前雙殺打，再讓崔炯宇擊出左外野飛球，成功化解失分危機。

到了第3局，王彥程投出全場最穩定的一局，先以三振解決迪亞茲，再連續讓金永雄與函秀虎揮空三振，單局3K完成三上三下，逐漸洗刷首局的不穩表現。

王彥程此役共用56球，雖未達預定65球上限，但在完成3局後結束投球。直球最高球速146公里，另外搭配143公里的二縫線速球，以及滑球、曲球與指叉球等變化球種。

王彥程以「亞洲外援」身分旅韓加盟韓華鷹，備受期待，由於曾有日本職棒投球經驗，加上左投與球速優勢，被視為既能擔任第5號先發，也能轉任牛棚的多功能戰力，加上為備戰世界棒球經典賽中華隊，他比多數隊友更早進入備戰節奏，因此春訓期間整體狀態被認為是韓華先發投手群中最好的之一。

然而此役呈現的「首局崩盤、後段回穩」的投球型態，也讓外界產生疑問，王彥程在旅韓首季展現的會是第1局的狀態，還是第3局的壓制力？