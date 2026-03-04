道奇老將Kiké「金髮大變身」掀話題　無法出賽仍隨波國出征WBC

▲E.赫南德茲（Enrique Hernández）金髮造型亮相。（圖／截自Dodgers Nation）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇34歲內野手「Kiké 」E.赫南德茲（Enrique Hernández）近日他將短髮染成亮眼的白金金髮，為即將開打的2026年世界棒球經典賽（WBC）做出形象改變，引發球迷熱議。

美媒《Dodgers Nation》在Instagram公開Kiké的新造型照片，指出他為了陪同波多黎各代表隊出征本屆WBC，再度把頭髮染成金色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，Kiké在2023年WBC期間也曾以金髮造型亮相，如今再度「復刻」當年造型，被外界視為對國家隊的一種象徵性支持。

Kiké上季因左手肘傷勢影響，並在去年11月接受手術，目前仍處於復健階段，根據報導，他此次並不會在WBC登場比賽，但仍將隨波多黎各代表隊一同前往賽事，持續在場邊為球隊提供支持。

新造型曝光後，也立刻在社群引發球迷留言討論，有球迷直呼「為什麼可以這麼帥」、「我就是在這個造型時愛上他的」，也有人表示「這才是我最喜歡的Kiké」、「已經完全迷上了」。

現年34歲的Kiké在2025球季結束後成為自由球員，今年2月與道奇完成續約，這位以多守位能力著稱的工具人老將，新球季仍將持續扮演球隊重要角色，而他在WBC期間的「金髮回歸」，也為賽事增添不少話題。