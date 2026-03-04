運動雲

Fubon Angels「金星女神」朴星垠重磅加盟　五韓援齊聚震撼新莊

▲Fubon Angels「金星女神」朴星垠重磅加盟　五韓援齊聚震撼新莊。（圖／悍將）

記者胡冠辰／綜合報導

迎接新球季到來，邁入第10季的Fubon Angels陣容再升級！富邦悍將球團今日宣佈，來自韓國職棒起亞虎的「金星女神」朴星垠，本季正式成為Fubon Angels成員。

朴星垠表示，過去幾次來台交流時，就對球迷的熱情留下深刻印象，很榮幸能加入這個大家庭，「我們新莊主場見！」

朴星垠對悍將家人來說並不陌生，2024年7月她就曾於「G!POP流行音樂節」登上大巨蛋舞台應援；同年年底亦參與了富邦勇士主題日。

回顧過往球季，她曾多次在悍將主場現身，當悍將赴起亞虎交流時，朴星垠也以地主身份熱情接待Fubon Angels，與女孩們互動熱烈；她在舞台上以招牌金髮、爆發力十足的舞技，以及反差萌的「魔性笑聲」，擄獲了大批粉絲的心。

正式加入Fubon Angels後，朴星垠感性說：「非常感謝富邦球團的邀請，從前兩年來台交流，就感受到悍將家人們滿滿的熱情，這份感動一直留在心底；這次能以正式成員身份和女孩們一同應援，真的非常開心，我已經等不及要在新莊球場與大家見面了！」

隨著朴星垠的加盟，2026Fubon Angels陣容已全數到位，包含李雅英、南珉貞、李珠珢、李晧禎及朴星垠在內，共計5名韓籍成員。

Fubon Angels本季將以隊史最龐大的27位正式成員陣容迎接開季；悍將球團預計於3月下旬舉辦開季記者會，屆時全體天使將全員到齊，並公開全新制服與新球季的應援亮點，敬請期待！

