佐佐木朗希挨滿貫「再登板」完美壓制　羅伯斯：進輪值要有好表現

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍強投佐佐木朗希今（4）日在春訓熱身賽對克里夫蘭守護者登板，雖在首局挨滿貫全壘打陷入亂流，但在特殊規則下再度登板後迅速調整狀態，連續解決6名打者完成2局完美投球。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也直言，若要擠進先發輪值，必須拿出好的表現。

此役為佐佐木本季春訓第2度登板，他總計投2局被敲2安、失4分，另有3次保送與2次三振，防禦率上升至18.90，但最終仍拿下勝投。

首局佐佐木控球明顯不穩，先後投出2次保送並被敲1安，形成無人出局滿壘危機，面對第4棒曼札多（Kyle Manzardo）時，97.9英里（約158公里）的速球被掃向左中外野看台形成滿貫砲，接著再投出保送，未能抓下任何出局數就被換下場。

不過在春訓特殊規則下，他於第2局再次登板，狀態判若兩人，面對從第2棒開始的打線，他先以揮空三振、左外野飛球拿下前2個出局數，隨後再度對上前一打席敲出滿貫砲的曼札多，最終以指叉球讓對手揮空三振，整局乾淨俐落。

佐佐木本場最快球速達99.3英里（約160公里），不過首局23球僅8球為好球，控球明顯失準；重新登板後則找回節奏，第2局22球中有13球是好球。

根據大聯盟官方網站報導，佐佐木表示，「第2次登板時，前兩球感覺上半身有點向前傾，所以稍微把上半身抬起來後就順利多了。感覺與投球機制是吻合的。」

對於他的表現，道奇總教練羅伯斯則表示，「要進入先發輪值需要有好的表現，我們會給他作為先發投手成功所需要的一切機會，他必須持續向前進步。」這番話也意味著球團仍會在接下來的春訓賽事中，持續給予佐佐木更多登板機會。