2月11勝0敗完美戰績　馬刺橫掃單月所有個人獎項寫紀錄

▲馬刺溫班亞瑪包辦西區單月最佳球員、單月最佳防守球員殊榮。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

整個2月份寫下11戰全勝的傲人戰績，「黑衫軍」聖安東尼奧馬刺在稍早出爐的2月NBA單月個人獎項寫下「大滿貫」，一舉包辦西區單月最佳球員、西區最佳防守球員、西區單月最佳新人、西區單月最佳新人，以及西區單月最佳總教練等4大個人獎項，寫下歷史紀錄。

馬刺在上個月寫下11戰全勝的亮眼表現，也一舉將戰績提升來到43勝17敗，一舉衝上西區第2名，甚至距離聯盟龍頭衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，也僅有3場勝差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

憑藉如此優異表現，馬刺也成為聯盟史上第3支，也是西區首支包辦所有單月個人獎項球隊。其中，王牌球星「法國怪物」溫班亞瑪以單月場均22.5分、11.3籃板、3.5阻攻，包辦了西區單月最佳球員、單月最佳防守球員。

哈波（Dylan Harper）則以平均12.5分、3.9籃板、4.9助攻成為西區單月最佳新秀，至於馬刺總教練強森（Mitch Johnson）也憑藉球隊單月11連勝佳績，拿下西區單月最佳總教練殊榮。

至於在東區方面，戰績排名首位的底特律活塞，陣中一哥同時也是本季「年度MVP」獎項大熱門康寧漢（Cade Cunningham）拿下東區單月最佳球員。

「綠衫軍」波士頓塞爾提克的懷特（Derrick White）則成為東區單月最佳防守球員，至於夏洛特黃蜂超級新秀射手庫尼普爾（Kon Knueppel）則是東區單月最佳新秀，率領克里夫蘭騎士單月拿下8勝3敗的亞特金森（Kenny Atkinson）則榮獲東區單月最佳總教練肯定。