澳洲狀元郎巴札納展望2026年WBC　對戰中華隊充滿信心誓言拿下

▲澳洲隊野手巴扎拉。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將在東京巨蛋拉開序幕，澳洲隊2024年大聯盟選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）在賽前記者會中分享了對比賽的激動心情，並談到自己的夢想與挑戰；他即將成為第7位參與WBC的選秀狀元，這一身份讓他倍感榮耀。

對於到來的經典賽，巴札納表示，「非常興奮，我以前看過澳洲隊在東京巨蛋比賽，現在能親自來到這裡並對陣日本隊，我真的很激動；這就是短期賽的魅力，每一投、每一場球都至關重要，這會是一段很有趣的過程。」

當被問及成為選秀狀元並與歷屆巨星並列時，巴札納回應道：「我看到那些走在我前面的前輩們，這真的非常激動人心，能成為其中的一部分非常特別；我希望我也能像那些球員一樣，在比賽中產生影響力。」

回顧過往，巴札納透露，早在大學時，他的手機備忘錄中寫下了參加WBC並擔任開路先鋒的目標，「這真的超級特別，成長過程中，我總是展望未來，對自己在棒球運動中的目標有明確的願景，而參加經典賽就是其中一大重點；現在看到它成真，且前輩也在隊上，這太棒了。」

此外巴札納還透露，他在賽季中扮演了球隊的「球鞋經銷商」，並為隊友帶來了Nike提供的酷鞋與裝備，他表示，這是為了讓隊友能有更好的比賽體驗。

作為新星球員，巴札納對於即將與大谷翔平同場競技表示深深的敬意，他說：「我個人相信他是史上最偉大的球員，他體現了職業道德以及對棒球技藝的精進，這是我仰慕的部分。」

然而巴札納也強調，當比賽開始後，他會專注於執行與比賽本身，而不是過多關注對手：「重點在於執行力，不能太在意場對面是誰。」

巴札納還談到將對陣中華隊的情況，並透露與中華隊主力費爾柴德（Stuart Fairchild）的交流，他說：「我之前在亞利桑那確實在休息室有與他相處，他是一位非常優秀的球員，我希望今年能跟他一起在大聯盟並肩作戰，但顯然明天我們會是競爭對手。」

他也提到，與中華隊交手時，會依照過往的經驗做好充分準備，並有信心贏下比賽：「我們非常有機會贏下這場比賽。」