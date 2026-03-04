艾爾斯開轟助WBC義大利逆轉勝　小熊防守失誤成比賽轉折點

▲霍頓（Cade Horton）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊與WBC義大利隊4日在官辦熱身賽進行對決，最終義大利9比4獲勝，義大利球員此戰發揮亮眼，小熊球員則未能把握住機會，導致敗局。

義大利隊捕手艾爾斯（Owen Ayers）在比賽中擊出兩分全壘打，他談到這次的表現時表示：「我們知道對上這樣的對手會是一次很好的挑戰，這場比賽讓我們有機會去測試自己，並且在面對像Cubs這樣的強隊時發揮自己最好的一面。」

小熊投手霍頓（Cade Horton）今天投了3局表現穩定，送出了3次三振，保送、被安打各1；霍頓賽後表示：「這場比賽對我來說是一個很好的機會，能與不同國家的隊伍對抗，並且挑戰自己的極限，無論結果如何，我都會從中學到很多。」

小熊老將斯旺森（Dansby Swanson）在第2局擊出陽春全壘打，幫助球隊取得1比0領先；斯旺森提到：「這樣的比賽對於我們的調整和適應是非常重要的，我們的目標是為正賽做好準備，不論是打擊還是防守，我們都會不斷努力。」

比賽的轉折點出現在第6局，小熊的防守發生了致命失誤，讓義大利隊抓住機會，艾爾斯隨後擊出了全壘打；這一局的失誤直接導致了4分的進帳。

7局上薩基塞（Thomas Saggese）從布里哈姆（Jeff Brigham）手中轟出陽春砲；8局上義大利再敲3安打，加上小熊送出2四死球1失誤，單局再灌進4分，而小熊後4局比賽只再擊出3安打沒有得分，最終義大利就以9比4獲勝。