運動雲

>

艾爾斯開轟助WBC義大利逆轉勝　小熊防守失誤成比賽轉折點

▲霍頓（Cade Horton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍頓（Cade Horton）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊與WBC義大利隊4日在官辦熱身賽進行對決，最終義大利9比4獲勝，義大利球員此戰發揮亮眼，小熊球員則未能把握住機會，導致敗局。

義大利隊捕手艾爾斯（Owen Ayers）在比賽中擊出兩分全壘打，他談到這次的表現時表示：「我們知道對上這樣的對手會是一次很好的挑戰，這場比賽讓我們有機會去測試自己，並且在面對像Cubs這樣的強隊時發揮自己最好的一面。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

小熊投手霍頓（Cade Horton）今天投了3局表現穩定，送出了3次三振，保送、被安打各1；霍頓賽後表示：「這場比賽對我來說是一個很好的機會，能與不同國家的隊伍對抗，並且挑戰自己的極限，無論結果如何，我都會從中學到很多。」

小熊老將斯旺森（Dansby Swanson）在第2局擊出陽春全壘打，幫助球隊取得1比0領先；斯旺森提到：「這樣的比賽對於我們的調整和適應是非常重要的，我們的目標是為正賽做好準備，不論是打擊還是防守，我們都會不斷努力。」

比賽的轉折點出現在第6局，小熊的防守發生了致命失誤，讓義大利隊抓住機會，艾爾斯隨後擊出了全壘打；這一局的失誤直接導致了4分的進帳。

7局上薩基塞（Thomas Saggese）從布里哈姆（Jeff Brigham）手中轟出陽春砲；8局上義大利再敲3安打，加上小熊送出2四死球1失誤，單局再灌進4分，而小熊後4局比賽只再擊出3安打沒有得分，最終義大利就以9比4獲勝。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

宣告真劍勝負！阪神虎監督下令球隊「玩真的」、誓讓日本隊覺醒

宣告真劍勝負！阪神虎監督下令球隊「玩真的」、誓讓日本隊覺醒

後輩太敬畏「大谷大人」！鈴木誠也一句「他也是人類啦」全隊馬上破冰

後輩太敬畏「大谷大人」！鈴木誠也一句「他也是人類啦」全隊馬上破冰

獅洋投布雷克8局挨三分砲吞敗　加拿大7比10不敵藍鳥

獅洋投布雷克8局挨三分砲吞敗　加拿大7比10不敵藍鳥

【不雅片】派出所長「舔指驗車」拍片訓同仁：學校沒教？我教

熱門新聞

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

2曾總霸氣介紹我來自台灣　解釋首戰選徐若熙

3認證台灣是強權！澳洲先發將帶著尊重

4美國隊恐怖打線！大勝舊金山巨人

5柯瑞將招募詹皇　組勇士新3巨頭

最新新聞

1捕手對捕手！台鋼最強防守連線

2艾爾斯開轟助WBC義大利逆轉勝

3中華隊是非常好的球隊！澳洲已情蒐

4機會來臨　台鋼捕手一軍七搶二

5大聯盟官網看好中華隊分組第2出線

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

#李洋 突打斷記者慌忙糾正 偷對 #王齊麟 比愛心互動超可愛 #麟洋配

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上

【不雅片】派出所長「舔指驗車」拍片訓同仁：學校沒教？我教

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

【有夠衰】騎士被車撞 走到路邊還被狗追QQ

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366