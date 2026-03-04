認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場





▲澳洲隊總教練尼爾森。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將點燃戰火，中華隊5日首戰對手澳洲也公布先發投手，由擁有大聯盟資歷的左投A.威爾斯（Alex Wells）掛帥先發。他是本屆澳洲隊「眼鏡三俠」之一的投手，不僅具備MLB經驗，與雙胞胎兄弟L.威爾斯首度攜手征戰WBC。

A.威爾斯與弟弟L.威爾斯都是左投，兩人採用相似的高壓式投球機制。兄弟倆在各自職業生涯中都曾拿下澳洲棒球聯盟（ABL）年度最有價值球員（MVP）。

A.威爾斯曾於2021、2022年效力美職巴爾的摩金鶯隊，兩季合計在大聯盟出賽13場，其中8場擔任先發，拿下2勝3敗、防禦率6.60，累積寶貴的大聯盟經驗。近年他回到澳洲聯盟發展，並持續展現穩定壓制力。

在2024至2025年ABL賽季，A.威爾斯先發10場拿下6勝1敗、防禦率1.55的優異成績，奪下年度MVP。2025至2026年賽季他同樣維持穩定表現，出賽9場全為先發，戰績5勝3敗、防禦率3.42，50局投球僅出現6次四壞保送，展現極為精準的控球能力。

談到即將與中華隊交手，A.威爾斯表示，對手是一支值得尊敬的球隊，「上場比賽時一定要尊重你的對手。中華隊是一支非常優秀的棒球隊，他們已經向全世界證明自己具備強權實力。」

他也強調，面對強敵仍會專注在自身節奏，「我們會帶著尊重上場，但對我來說最重要的是堅持自己的例行準備，按照節奏做好該做的事，然後上場把比賽完成。」

▲澳洲隊投手Alex Well。（圖／記者林敬旻攝）