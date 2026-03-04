運動雲

>

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

▲澳洲隊總教練尼爾森。（圖／記者林敬旻攝）

▲澳洲隊總教練尼爾森。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將點燃戰火，中華隊5日首戰對手澳洲也公布先發投手，由擁有大聯盟資歷的左投A.威爾斯（Alex Wells）掛帥先發。他是本屆澳洲隊「眼鏡三俠」之一的投手，不僅具備MLB經驗，與雙胞胎兄弟L.威爾斯首度攜手征戰WBC。

A.威爾斯與弟弟L.威爾斯都是左投，兩人採用相似的高壓式投球機制。兄弟倆在各自職業生涯中都曾拿下澳洲棒球聯盟（ABL）年度最有價值球員（MVP）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

A.威爾斯曾於2021、2022年效力美職巴爾的摩金鶯隊，兩季合計在大聯盟出賽13場，其中8場擔任先發，拿下2勝3敗、防禦率6.60，累積寶貴的大聯盟經驗。近年他回到澳洲聯盟發展，並持續展現穩定壓制力。

在2024至2025年ABL賽季，A.威爾斯先發10場拿下6勝1敗、防禦率1.55的優異成績，奪下年度MVP。2025至2026年賽季他同樣維持穩定表現，出賽9場全為先發，戰績5勝3敗、防禦率3.42，50局投球僅出現6次四壞保送，展現極為精準的控球能力。

談到即將與中華隊交手，A.威爾斯表示，對手是一支值得尊敬的球隊，「上場比賽時一定要尊重你的對手。中華隊是一支非常優秀的棒球隊，他們已經向全世界證明自己具備強權實力。」

他也強調，面對強敵仍會專注在自身節奏，「我們會帶著尊重上場，但對我來說最重要的是堅持自己的例行準備，按照節奏做好該做的事，然後上場把比賽完成。」

▲澳洲隊投手Alex Well。（圖／記者林敬旻攝）

▲澳洲隊投手Alex Well。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 澳洲隊WBC威爾斯兄弟中華隊先發投手2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

宣告真劍勝負！阪神虎監督下令球隊「玩真的」、誓讓日本隊覺醒

宣告真劍勝負！阪神虎監督下令球隊「玩真的」、誓讓日本隊覺醒

後輩太敬畏「大谷大人」！鈴木誠也一句「他也是人類啦」全隊馬上破冰

後輩太敬畏「大谷大人」！鈴木誠也一句「他也是人類啦」全隊馬上破冰

獅洋投布雷克8局挨三分砲吞敗　加拿大7比10不敵藍鳥

獅洋投布雷克8局挨三分砲吞敗　加拿大7比10不敵藍鳥

【一秒變包場】弟弟過生日！整間店客人一起合唱幫慶生♥

熱門新聞

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

2曾總霸氣介紹我來自台灣　解釋首戰選徐若熙

3認證台灣是強權！澳洲先發將帶著尊重

4美國隊恐怖打線！大勝舊金山巨人

5柯瑞將招募詹皇　組勇士新3巨頭

最新新聞

1捕手對捕手！台鋼最強防守連線

2艾爾斯開轟助WBC義大利逆轉勝

3中華隊是非常好的球隊！澳洲已情蒐

4機會來臨　台鋼捕手一軍七搶二

5大聯盟官網看好中華隊分組第2出線

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

#李洋 突打斷記者慌忙糾正 偷對 #王齊麟 比愛心互動超可愛 #麟洋配

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上

【不雅片】派出所長「舔指驗車」拍片訓同仁：學校沒教？我教

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

【有夠衰】騎士被車撞 走到路邊還被狗追QQ

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366