徐若熙WBC首戰先發準備好了：把第一勝拿下！

▲中華隊記者會，徐若熙、曾豪駒、陳傑憲。（圖／中華隊提供）

▲中華隊記者會，徐若熙。（圖／中華隊提供）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事即將開打，中華隊5日迎來分組首戰，由「龍之子」徐若熙扛下先發重任。他4日受訪表示，前面的練習與熱身賽調整都差不多完成，接下來就是把準備好的狀態帶上場，「明天就是把狀態拿出來，把第一場勝利拿下。」

談到賽前最後調整，徐若熙透露，前一天已完成最後一次牛棚練投，主要是輕鬆丟球、確認球路狀況，「昨天就是賽前最後一次牛棚，輕鬆丟一丟，變化球主要是去感覺球的感覺。」他表示直球狀況沒有太大問題，變化球則稍微調整角度，「身體狀況也都正常，可以準備好明天的比賽。」

首度在東京巨蛋登板面對國際大賽，徐若熙坦言比賽的重要性大家都知道，但自己反而更提醒自己保持放鬆，「我覺得不只對我一個人來說，大家都知道這比賽很重要，但越重要越要讓自己放鬆心情。」他認為，如果太過緊繃反而容易影響投球節奏，「才不會丟起來綁手綁腳。」

徐若熙表示自己沒有特別多想法，只希望把平常準備好的東西在比賽中發揮出來，「告訴自己把平常該做的事情、最好的東西拿出來比賽。」

被問到是否想在日本球迷面前證明自己時，徐若熙則相當平常心。他表示自己第一年來到日本，對各球場還不算熟悉，他隨後展現招牌笑容，「明天的比賽明天再說，今天就是好好休息。」

關鍵字： WBC中華隊徐若熙東京巨蛋棒球2026WBC2026WBC中華隊

