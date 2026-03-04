運動雲

大聯盟官網看好中華隊分組第2出線　預測成為C組有力競爭者

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界棒球經典賽即將拉開序幕，C組的對決無疑是焦點之一，根據大聯盟官網分析，本組擁有強大的實力對抗，無論是奪冠熱門日本隊，還是逐步崛起的中華隊，每一場比賽都將成為球迷注目的焦點。

日本隊無疑是C組中的最大熱門，大聯盟官網指出，儘管大谷翔平這次不會參與投球，但他仍是隊中不可或缺的明星球員；隨著山本由伸、2025年澤村獎得主伊藤大海，以及多名大聯盟強打如岡本和真、村上宗隆、吉田正尚和鈴木誠也的加入，這支隊伍實力強大，充滿競爭力，無疑是爭奪冠軍的有力爭奪者。

「巨人也會倒下」，報導話鋒一轉隨即提到，儘管如此強大的陣容，日本隊仍有一個隱憂，外野防守的漏洞；大聯盟分析認為，雖然日本隊有著極高的實力，但每當強隊面對壓力時，難免會出現不穩定的情況。

2024年世界12強比賽中，中華隊便曾擊敗日本，結束其27場國際比賽的連勝紀錄，今年台灣的棒球熱情持續高漲，或許會再次在東京掀起波瀾；「所以若台灣今年在東京上演驚奇也不要太意外。」

大聯盟官網分析提及，本屆中華隊擁有不容忽視的實力，尤其是在投手方面，中華隊擁有一支充滿潛力的陣容，且球隊在2024年12強賽事中成功奪冠，展現了不小的實力。

至於同組勁敵韓國隊，他們在2008年奪得奧運金牌，並曾在2009年經典賽上與日本爭奪冠軍；然而自2009年以來，他們未能突破首輪。

大聯盟官網分析指出，韓國隊今年的陣容受傷病困擾，讓他們的挑戰變得更加艱難，不過隊中的李政厚本屆出戰經典賽，並且經歷了自己大聯盟生涯的最佳賽季，將成為韓國隊的關鍵人物，如果能重現過去的優異表現，韓國隊仍有可能突破困境，衝擊佳績。

官網記者克雷爾（Michael Clair）在最後的預測表示，日本隊仍然是最有可能贏得這屆經典賽冠軍的隊伍，儘管外野防守有待加強，但憑藉強大的打擊火力和投手陣容，無疑將在小組賽中脫穎而出。

至於第2名的爭奪，分析認為中華隊有著相對較大的優勢，憑藉穩定的投手陣容及2024年12強冠軍的經驗，他們有機會再次爆冷，「我看好他們能突圍拿下第2名。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

