陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰





▲中華隊記者會，陳傑憲。（圖／中職提供）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事即將開打，中華隊5日將迎來分組首戰。隊長陳傑憲4日出席官方記者會時表示，這是一項強度極高的國際賽事，全隊都已準備好面對每一場比賽，「同島一命」盼全隊團結一心，為台灣拿下關鍵勝利。

此外，中華隊本屆賽事再度有新的上壘手勢，比出摸手腕、前臂的動作。陳傑憲透露，這個動作其實來自心理老師的建議，希望球員彼此「手心連手心」，象徵心連在一起、團結作戰。

「台灣是一座小島，人口不多，能夠在國際舞台與世界強隊對抗並不容易。」陳傑憲感性解釋，「心理老師希望我們透過手心連在一起、心繫在一起的感覺，團結去面對這樣強大的賽事，對我們來說是一件很有意義的事情。」

至於新手勢的誕生過程，陳傑憲透露其實是在賽前討論時，新隊友「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）提出建議，「他說，那我們就照心理老師說的做這個動作。」不過陳傑憲笑說，「但他首安時還一度忘記比手勢，之後大家開始就有互相提醒。」

「每一個動作背後都有故事。」陳傑憲表示，當球隊有共同的手勢、共同的口號，就象徵團隊更加團結，「當我們更團結，就更有力量去面對接下來的比賽。」

陳傑憲直言，WBC是強度非常高的比賽，每一場都必須全力以赴，「就像曾總教練說的，這種大賽第一場比賽是關鍵。」因此全隊已經做好準備迎接首戰，「我們明天一定會全力以赴，為台灣拿下一場重要的勝利。」他也坦言自己相當興奮，「球員們都很期待明天的表現，我自己也感到很興奮，今天能在這裡練球，很期待明天的比賽。」

重返東京巨蛋，對陳傑憲來說也並不陌生，前年12強，他率領大家拿下冠軍，再次踏上這座球場讓他感到熟悉又期待，「今天能夠再度來到這裡，感覺很熟悉，也很期待自己能在這個球場有什麼樣的表現。」

他提到，陣中不少年輕球員是第一次來到東京巨蛋，因此在進場時也特別幫大家介紹球場環境，「剛剛走過來時，有很多年輕選手沒來過巨蛋，我也一一幫他們介紹。」他直言，每位球員都很期待站上這個舞台展現自己，「畢竟這是一個非常棒的球場。」

與去年12強相比，本屆WBC面對的對手不同，旅外球員也較晚歸隊，全隊只能在短時間內培養默契，陳傑憲坦言，「這次比較辛苦的是旅外選手比較晚回來，只能透過短短幾天相處去整合默契。」

不過他強調，所有球員對這次比賽的企圖心都很強，「很多旅外選手回到球隊，都帶著興奮與信心來參加這個賽事。」在這樣的氛圍下，大家透過口號與手勢凝聚士氣，「今天大家已經把心情凝聚起來，準備好迎接明天的比賽。」