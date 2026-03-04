史坦頓春訓首度亮相！敲114.3英里強勁安　洋基大勝巴拿馬

▲Giancarlo Stanton。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

隨著春季訓練進入正軌，史坦頓（Giancarlo Stanton）在4日的比賽中迎來了自己本季的首度亮相，他在對巴拿馬隊的比賽中，擊出一支時速達114.3英里的強勁安打，助洋基隊11比1大勝對手。

這場比賽成為史坦頓的春季訓練「原型首日」，他對自己在這場比賽的表現給予高度評價；「最終，沒什麼能比得上真正對抗投手的感覺，」史坦頓表示。

「在比賽中，當你站在場上，面對的是真正的投手，還有球迷的存在，這是無法模擬的，你可以想像，但只有當你真正經歷過，才能體會到其中的不同。」

114.3 mph off the bat.

Big G’s back. pic.twitter.com/9FlP8ZcjAi — New York Yankees (@Yankees) March 3, 2026

儘管史坦頓在過去的春訓中因為肘部傷勢受到困擾，去年他因此錯過了大部分的春訓並且只參與了77場常規賽的比賽，但他已經學會如何在這種情況下保持高效的表現。

自7月2日以來，他已經打出了24支全壘打，這在當時是大聯盟的第4多，僅次於施瓦伯（Kyle Schwarber）的31支、羅里（Cal Raleigh）的27支和大谷翔平的25支。

「你得進場，並且快速產生影響力，」史坦頓說。「我就是嘗試著立刻產生影響，而不是擔心『我這場表現怎麼樣』，沒有人在乎那些，最重要的是把事情做成。」

在提到今天的安打時，史坦頓認為擊球的觸感和調整才是更重要的訊息；「擊中快速球告訴我目前的狀況，比起速度，這更有價值，」史坦頓解釋道，「拉中快速球，良好的時機，從幾次揮棒過空或擊偏快速球後的調整，這才是當前的正常狀態。」

對於史坦頓的表現，洋基王牌弗賴德（Max Fried）也給予了肯定；「這不算新鮮事，我們整個春訓都看到了這樣的情況，雖然這是他第一次進入比賽，和我一樣，但他整個春季都打得非常有威脅，看起來狀態極佳。」

預計史坦頓將在下場對雙城隊的比賽中回到首發陣容；洋基主帥布恩（Aaron Boone）表示：「如果春訓進行順利，基本上我會讓他在大多數主場比賽中上場，每場大約有兩到四個打數，這樣算下來，他會在開幕戰前有30到35次的打數。」

「但即使他不在場，斯坦頓也會進行許多真實的打擊訓練，他已經得到了他需要的訓練量。」