「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將在東京巨蛋點燃戰火，中華隊5日將迎來分組賽首戰。總教練曾豪駒4日出席賽前官方記者會時直言，首戰對球隊至關重要，「對我們來說，首戰就是決戰」，並透露由徐若熙扛下先發重任，盼以最好的狀態壓制對手，替球隊打開氣勢。

曾豪駒在記者會上以英文向各國媒體介紹自己，「大家好，我是來自台灣、中華隊的總教練曾豪駒。」他強調，WBC首戰的重要性不言而喻，「對我們來說，第一場比賽就是決戰。這一戰非常重要，我們需要贏下一場球，把整個團隊的氣氛和氣勢拉起來。」他也期盼球員能在大舞台上享受比賽，「希望球員們可以盡情享受這個比賽的過程。」

談到先發投手人選，曾豪駒表示，教練團選擇徐若熙，正是因為他目前的準備狀況最好，「代表他是我們觀察下來準備最好的投手。」他指出，徐若熙過去在重要賽事的首戰登板時，往往能掌控整場比賽節奏，因此決定讓他擔任開幕戰先發。

曾豪駒也期待徐若熙能在首戰展現壓制力，「希望他可以投出一場令人驚豔的表現，壓制住對手。」對中華隊而言，若能在首戰拿下勝利，不僅有助於分組戰局，更能為接下來的賽程建立信心與氣勢。

▲中華隊記者會，曾豪駒、陳傑憲、徐若熙。（圖／中華隊提供）