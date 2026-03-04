運動雲

>

「中華隊是非常好的球隊」　澳洲總教練警戒：已完整情蒐！

▲澳洲隊總教練尼爾森。（圖／記者林敬旻攝）

▲澳洲隊總教練尼爾森。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事即將登場，中華隊首戰將對上澳洲隊。澳洲總教練尼爾森（Dave Nilsson）今天官方練習日受訪時表示，非常期待與中華隊交手，並直言首戰結果往往會大幅影響小組賽走向，而球隊已從2023年的經驗中汲取教訓，準備得更加充分。

談到對中華隊的觀察，尼爾森給予高度評價，「我們非常期待與中華隊交手，他們是一支非常好的球隊。我們一直都很尊重台灣的棒球，每一次與他們對戰都是很棒、也是很具挑戰性的比賽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也透露，澳洲隊在賽前已針對中華隊投手群做了完整情蒐，「不論是先發投手還是整個投手群，我們都已經做了詳細調查，打者也一直在研究這些資料。」他強調，球隊已做好準備迎接比賽，「我相信我們會拿出很好的表現。」

由於小組賽中還有地主日本隊，外界普遍認為各隊之間的每一場比賽都至關重要。對此，尼爾森坦言，首戰的重要性確實不容忽視。

「這是一個很好的觀察，第一場比賽往往會大幅影響後續結果。」他表示，2023年經典賽的經驗讓球隊更懂得如何面對這樣的局面，「當時我們也是一開始就面對非常重要的比賽。經歷過那個過程後，我們現在是在準備一件曾經做過的事。雖然對手不同，但我認為我們準備得更充分了。」

回顧2023年經典賽，澳洲隊在東京巨蛋進行的小組賽中表現亮眼，首戰就以8比7擊敗南韓，為晉級之路奠定關鍵基礎，最終以3勝1敗、分組第二名晉級八強。

尼爾森指出，那次經驗讓球隊學會如何在高壓環境下比賽，「我們現在是在準備一件曾經做過的事。雖然對手不同，但我認為我們準備得更充分了。」

關鍵字： 標籤:WBC澳洲隊中華隊尼爾森東京巨蛋2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

宣告真劍勝負！阪神虎監督下令球隊「玩真的」、誓讓日本隊覺醒

宣告真劍勝負！阪神虎監督下令球隊「玩真的」、誓讓日本隊覺醒

後輩太敬畏「大谷大人」！鈴木誠也一句「他也是人類啦」全隊馬上破冰

後輩太敬畏「大谷大人」！鈴木誠也一句「他也是人類啦」全隊馬上破冰

獅洋投布雷克8局挨三分砲吞敗　加拿大7比10不敵藍鳥

獅洋投布雷克8局挨三分砲吞敗　加拿大7比10不敵藍鳥

跑男家族飛首爾看i-dle演唱會　化身「粉絲」應援宋雨琦

熱門新聞

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

2曾總霸氣介紹我來自台灣　解釋首戰選徐若熙

3認證台灣是強權！澳洲先發將帶著尊重

4美國隊恐怖打線！大勝舊金山巨人

5柯瑞將招募詹皇　組勇士新3巨頭

最新新聞

1捕手對捕手！台鋼最強防守連線

2艾爾斯開轟助WBC義大利逆轉勝

3中華隊是非常好的球隊！澳洲已情蒐

4機會來臨　台鋼捕手一軍七搶二

5大聯盟官網看好中華隊分組第2出線

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

#李洋 突打斷記者慌忙糾正 偷對 #王齊麟 比愛心互動超可愛 #麟洋配

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上

【不雅片】派出所長「舔指驗車」拍片訓同仁：學校沒教？我教

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

【有夠衰】騎士被車撞 走到路邊還被狗追QQ

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366