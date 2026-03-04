「中華隊是非常好的球隊」　澳洲總教練警戒：已完整情蒐！

▲澳洲隊總教練尼爾森。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事即將登場，中華隊首戰將對上澳洲隊。澳洲總教練尼爾森（Dave Nilsson）今天官方練習日受訪時表示，非常期待與中華隊交手，並直言首戰結果往往會大幅影響小組賽走向，而球隊已從2023年的經驗中汲取教訓，準備得更加充分。

談到對中華隊的觀察，尼爾森給予高度評價，「我們非常期待與中華隊交手，他們是一支非常好的球隊。我們一直都很尊重台灣的棒球，每一次與他們對戰都是很棒、也是很具挑戰性的比賽。」

他也透露，澳洲隊在賽前已針對中華隊投手群做了完整情蒐，「不論是先發投手還是整個投手群，我們都已經做了詳細調查，打者也一直在研究這些資料。」他強調，球隊已做好準備迎接比賽，「我相信我們會拿出很好的表現。」

由於小組賽中還有地主日本隊，外界普遍認為各隊之間的每一場比賽都至關重要。對此，尼爾森坦言，首戰的重要性確實不容忽視。

「這是一個很好的觀察，第一場比賽往往會大幅影響後續結果。」他表示，2023年經典賽的經驗讓球隊更懂得如何面對這樣的局面，「當時我們也是一開始就面對非常重要的比賽。經歷過那個過程後，我們現在是在準備一件曾經做過的事。雖然對手不同，但我認為我們準備得更充分了。」

回顧2023年經典賽，澳洲隊在東京巨蛋進行的小組賽中表現亮眼，首戰就以8比7擊敗南韓，為晉級之路奠定關鍵基礎，最終以3勝1敗、分組第二名晉級八強。

尼爾森指出，那次經驗讓球隊學會如何在高壓環境下比賽，「我們現在是在準備一件曾經做過的事。雖然對手不同，但我認為我們準備得更充分了。」