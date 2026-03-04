柯蕭重返賽場為WBC美國隊爭金　挑戰職業生涯最後目標

運動雲

▲柯蕭參戰WBC美國隊 。（圖／截自X）

▲柯蕭。（圖／截自X）

記者胡冠辰／綜合報導

MLB傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）以夢幻般的結局告別了自己的職業生涯，這位3度榮獲賽揚獎的左投，2025年協助洛杉磯道奇捍衛世界大賽冠軍後，宣布結束職業生涯；然而柯蕭仍決定重返賽場，為了完成自己名單上的最後一個目標：穿上美國隊戰袍，參加2026世界棒球經典賽（WBC）。

「無法比我去年這樣結束得更完美了，」柯蕭3日在美國隊於舊金山巨人隊球員發展中心的第一次訓練後受訪表示，「我去年過得非常愉快，那真的是一段極大的樂趣和榮幸，能夠和那支隊伍在一起，我覺得那是結束的完美方式。」

「老實說，我不確定我是否還有體力再投一整個賽季，我對這個決定非常平靜，這就像是一個特殊的、一次性的機會；你真的無法拒絕這樣的機會，儘管我並沒有為新賽季做準備，但我的手臂狀況還不錯，應該沒問題，如果他們需要我，我隨時準備好。」

柯蕭原本有意在2023年世界棒球經典賽為美國隊效力，但最終因為保險問題不得不退出，如今這位37歲的左投成為了美國隊投手陣容中的「保險政策」，他將為美國隊提供穩定的支援。

柯蕭的存在格外重要，尤其是史庫柏（Tarik Skubal）預計將在小組賽對英國比賽後離開，而雙城右投萊恩（Joe Ryan）也因為背部發炎無法參加第一輪比賽，這使得柯蕭的經驗和實力將成為美國隊的重要後盾。

美國隊主帥德羅薩（Mark DeRosa）表示，「比賽的安排是這樣的，如果某個先發投手表現不佳，無法完成比賽時，你需要一位能在緊急情況下挺身而出的投手，而在現役名單中，沒有任何人願意來這裡，然後坐在這裡可能不會上場投球；當我們一起討論時，他是有史以來最棒的投手之一，隊友們會想和他在一起，向他學習，如果發生緊急情況，他也能上場，幫助我們重整。」

上一屆世界棒球經典賽在大谷翔平三振楚奧特（Mike Trout），幫助日本隊奪得金牌後落下帷幕，到了2026年，是否會有柯蕭對上大谷的對決呢？

柯蕭笑著回應道：「我想，從我們國家的角度來看，最好還是不要這樣；不過，看看吧，如果真的是一個關鍵時刻，他們需要我，我會上場。」

值得注意的是，大谷在對柯蕭的11次打席中尚未擊出安打，柯蕭也幽默表示，面對大谷時的投球策略是：「就是丟球，投外角，投擊區外角，希望他飛出左外野；不要把球丟進他的打擊區，不過，對啊，我無法想像如果真的是美國對日本，考慮到我們的投手實力，應該不會需要我，不過，我會隨時準備好。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

