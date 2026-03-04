WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

▲美國隊隊長賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

美國隊在2026年世界棒球經典賽熱身賽中以15比1大勝舊金山巨人，展現出強大的火力和出色的投手表現；此役斯肯斯（Paul Skenes）主投3局送出4次三振，沒有讓對方擊出任何安打，狀態火熱。

身為現任國聯賽揚獎得主，斯肯斯的投球令人印象深刻，在3局的表現中，斯肯斯沒有送出保送並奪下4次三振，這樣的表現讓他成為球迷和專家關注的焦點，也預示著他將成為美國隊在接下來的比賽中不可或缺的一員。

Paul Skenes struck out 4 in 3 innings for Team USA #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/SNYrHmCU1k — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 3, 2026

儘管這場比賽屬於熱身性質，但美國隊的打擊依然火力十足；布雷格曼（Alex Bregman）在第4局開轟，幫助美國隊將領先優勢擴大至3比1。

隨後安東尼（Roman Anthony）在第6局也擊出了兩分全壘打，這是安東尼首次為美國隊出賽，表現十分出色。

Alex Bregman goes yard for Team USA pic.twitter.com/GtAJcTwK75 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 3, 2026

▲斯肯斯（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）



美國隊先發陣容一覽

本場比賽美國隊主帥德羅薩（Mark DeRosa）排出了以實力堅強的先發陣容：

第一棒游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）

第二棒一壘手哈波（Bryce Harper）

第三棒右外野手賈吉（Aaron Judge）

第四棒指定打擊施瓦伯（Kyle Schwarber）

第五棒三壘手布雷格曼

第六棒捕手羅里（Cal Raleigh）

第七棒左外野手安東尼

第八棒中外野手巴克斯頓（Byron Buxton）

第九棒二壘手圖蘭（Brice Turang）

Roman Anthony CRUSHED this ball pic.twitter.com/oD5Owr56Wk — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 3, 2026

這場比賽還有一些特別亮點，來自巨人隊的小聯盟球員他們被臨時徵召加入比賽，穿上了美國隊的星條旗球衣，並擔任後備角色。

斯科科尼（Charlie Szykowny）、喬丹（Dakota Jordan）和基倫（Gavin Kilen）等球員各自貢獻了安打，協助美國隊將比數拉開至10比1，並在第9局完成最後得分。