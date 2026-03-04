運動雲

>

獅洋投布雷克8局挨三分砲吞敗　加拿大7比10不敵藍鳥

▲ 統一獅洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）代表加拿大隊出戰熱身賽，第8局登板挨轟三分砲，承擔敗投。 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 統一獅洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）代表加拿大隊出戰熱身賽，第8局登板挨轟三分砲，承擔敗投。 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

備戰2026年世界棒球經典賽，加拿大國家隊3日與多倫多藍鳥進行熱身賽，最終以7比10落敗。其中第8局登板的統一獅洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）挨轟失3分，承擔敗投。

藍鳥在前兩局猛攻7分奠定基礎。桑契斯（Jesús Sánchez）首局敲出兩分打點安打先馳得點，第二局藍鳥再添5分，包括史普林格（George Springer）滿壘選到保送、盧克斯（Nathan Lukes）兩分打點安打，以及桑契斯再添1分打點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高斯曼（Kevin Gausman）先發2局無失分。 加拿大第六局開始反攻，歐尼爾（Tyler O’Neill）高飛犧牲打、凱西（Owen Caissie）適時安打追回2分，第七局楊恩（Jared Young）再以高飛犧牲打添得1分。

第八局展開關鍵攻勢，羅伯罧（Jacob Robson）先轟出陽春砲，希克斯（Liam Hicks）與克拉克（Denzel Clarke接連）敲出打點安打，布萊克（Tyler Black）再以犧牲打追平比分。

加拿大先發艾倫（Logan Allen）第二局未解決任何打者便退場，失5分責失；斯凱羅（Noah Skirrow）中繼2局失2分並送出4次三振。之後牛棚投手合力壓制，4局僅被敲1安。

不過8局下半風雲變色。布雷克接替登板，製造滾地球出局後被席曼尼茲（Eloy Jiménez）敲安；雖解決普蘭查特（Geovanny Planchart）形成兩出局，但一次暴投讓跑者上到二壘，隨後保送里維拉（Josh Rivera）。兩出局一、二壘有人時，帝羅塔 （Riley Tirotta）轟出三分全壘打，比分改寫為10比7。布雷克隨後再被卡塞維奇 （Josh Kasevich）敲出二壘打，最終製造內野飛球出局結束該局。

儘管此役落敗，加拿大隊的年輕核心仍備受期待。擔任隊長的奈勒 （Josh Naylor）表示，球隊打線有火力也有機動性，希望年輕球員能向資深球員學習，為未來累積經驗。

他也強調，代表國家出賽意義重大，「把國家穿在胸前是很驕傲的事。」 加拿大在經典賽A組將對上哥倫比亞、古巴、巴拿馬與波多黎各。

凱西受訪時指出，球隊有機會從分組賽突圍，「我們今年有很好的機會，但比賽結果永遠難以預測。」

加拿大將於4日（美國時間）與費城人進行最後一場熱身賽，隨後飛往波多黎各聖胡安，準備周六對哥倫比亞的分組賽首戰。

關鍵字： 加拿大藍鳥經典賽熱身賽棒球2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

宣告真劍勝負！阪神虎監督下令球隊「玩真的」、誓讓日本隊覺醒

宣告真劍勝負！阪神虎監督下令球隊「玩真的」、誓讓日本隊覺醒

後輩太敬畏「大谷大人」！鈴木誠也一句「他也是人類啦」全隊馬上破冰

後輩太敬畏「大谷大人」！鈴木誠也一句「他也是人類啦」全隊馬上破冰

獅洋投布雷克8局挨三分砲吞敗　加拿大7比10不敵藍鳥

獅洋投布雷克8局挨三分砲吞敗　加拿大7比10不敵藍鳥

【不雅片】派出所長「舔指驗車」拍片訓同仁：學校沒教？我教

熱門新聞

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

2曾總霸氣介紹我來自台灣　解釋首戰選徐若熙

3認證台灣是強權！澳洲先發將帶著尊重

4美國隊恐怖打線！大勝舊金山巨人

5柯瑞將招募詹皇　組勇士新3巨頭

最新新聞

1捕手對捕手！台鋼最強防守連線

2艾爾斯開轟助WBC義大利逆轉勝

3中華隊是非常好的球隊！澳洲已情蒐

4機會來臨　台鋼捕手一軍七搶二

5大聯盟官網看好中華隊分組第2出線

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

#李洋 突打斷記者慌忙糾正 偷對 #王齊麟 比愛心互動超可愛 #麟洋配

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上

【不雅片】派出所長「舔指驗車」拍片訓同仁：學校沒教？我教

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

【有夠衰】騎士被車撞 走到路邊還被狗追QQ

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366