獅洋投布雷克8局挨三分砲吞敗　加拿大7比10不敵藍鳥

記者王真魚／綜合報導

備戰2026年世界棒球經典賽，加拿大國家隊3日與多倫多藍鳥進行熱身賽，最終以7比10落敗。其中第8局登板的統一獅洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）挨轟失3分，承擔敗投。

藍鳥在前兩局猛攻7分奠定基礎。桑契斯（Jesús Sánchez）首局敲出兩分打點安打先馳得點，第二局藍鳥再添5分，包括史普林格（George Springer）滿壘選到保送、盧克斯（Nathan Lukes）兩分打點安打，以及桑契斯再添1分打點。

高斯曼（Kevin Gausman）先發2局無失分。 加拿大第六局開始反攻，歐尼爾（Tyler O’Neill）高飛犧牲打、凱西（Owen Caissie）適時安打追回2分，第七局楊恩（Jared Young）再以高飛犧牲打添得1分。

第八局展開關鍵攻勢，羅伯罧（Jacob Robson）先轟出陽春砲，希克斯（Liam Hicks）與克拉克（Denzel Clarke接連）敲出打點安打，布萊克（Tyler Black）再以犧牲打追平比分。

加拿大先發艾倫（Logan Allen）第二局未解決任何打者便退場，失5分責失；斯凱羅（Noah Skirrow）中繼2局失2分並送出4次三振。之後牛棚投手合力壓制，4局僅被敲1安。

不過8局下半風雲變色。布雷克接替登板，製造滾地球出局後被席曼尼茲（Eloy Jiménez）敲安；雖解決普蘭查特（Geovanny Planchart）形成兩出局，但一次暴投讓跑者上到二壘，隨後保送里維拉（Josh Rivera）。兩出局一、二壘有人時，帝羅塔 （Riley Tirotta）轟出三分全壘打，比分改寫為10比7。布雷克隨後再被卡塞維奇 （Josh Kasevich）敲出二壘打，最終製造內野飛球出局結束該局。

儘管此役落敗，加拿大隊的年輕核心仍備受期待。擔任隊長的奈勒 （Josh Naylor）表示，球隊打線有火力也有機動性，希望年輕球員能向資深球員學習，為未來累積經驗。

他也強調，代表國家出賽意義重大，「把國家穿在胸前是很驕傲的事。」 加拿大在經典賽A組將對上哥倫比亞、古巴、巴拿馬與波多黎各。

凱西受訪時指出，球隊有機會從分組賽突圍，「我們今年有很好的機會，但比賽結果永遠難以預測。」

加拿大將於4日（美國時間）與費城人進行最後一場熱身賽，隨後飛往波多黎各聖胡安，準備周六對哥倫比亞的分組賽首戰。