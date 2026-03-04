樂天女孩新韓援高佳彬披上26號戰袍　背號每年都不同？藏有小巧思

▲樂天女孩新韓援高佳彬。（圖／讀者提供）

中華職棒樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」日前在宣布韓籍成員續約後，再迎接高佳彬、金佳垠加入，宣告「樂天韓援五本柱」成軍，隨著新賽季商品曝光，眼尖球迷發現，高佳彬將披上26號戰袍，而背號變動的背後，竟藏著與年齡有關的小巧思。

樂天女孩先前已確定廉世彬、河智媛與禹洙漢續留，如今再加上高佳彬與金佳垠，韓籍陣容擴編為5人，成為中職韓援人數最多的啦啦隊，高佳彬談到加盟過程時坦言，「原本就對樂天桃猿這支球隊很有興趣，知道加入的當下，心情是『太好了！』的感覺。」

事實上，高佳彬與台灣早有緣分，去年9月她來台發展，加入台灣職業排球聯盟（TPVL）臺中連莊排球隊，擔任小魔女啦啦隊，當時決定身披25號戰袍，同時在韓國職棒起亞虎應援時，她也選擇25號作為代表背號。

然而新賽季樂天球團公布最新周邊商品時，球迷發現這位笑眼女神改穿26號，對此，高佳彬過去曾透露選號原因，「因為韓國年紀是25歲，所以就選了25號。」隨著年齡增加，今年自然順勢改為26號。

披上「Rakuten Girls」26號戰袍的高佳彬，2026賽季將在桃園球場展開全新篇章，也讓球迷對這位「數字會隨年齡成長」的韓援女孩，多了一份專屬記憶點。