運動雲

>

樂天女孩新韓援高佳彬披上26號戰袍　背號每年都不同？藏有小巧思

▲樂天女孩新韓援高佳彬。（圖／讀者提供）

▲樂天女孩新韓援高佳彬。（圖／讀者提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

中華職棒樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」日前在宣布韓籍成員續約後，再迎接高佳彬、金佳垠加入，宣告「樂天韓援五本柱」成軍，隨著新賽季商品曝光，眼尖球迷發現，高佳彬將披上26號戰袍，而背號變動的背後，竟藏著與年齡有關的小巧思。

樂天女孩先前已確定廉世彬、河智媛與禹洙漢續留，如今再加上高佳彬與金佳垠，韓籍陣容擴編為5人，成為中職韓援人數最多的啦啦隊，高佳彬談到加盟過程時坦言，「原本就對樂天桃猿這支球隊很有興趣，知道加入的當下，心情是『太好了！』的感覺。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，高佳彬與台灣早有緣分，去年9月她來台發展，加入台灣職業排球聯盟（TPVL）臺中連莊排球隊，擔任小魔女啦啦隊，當時決定身披25號戰袍，同時在韓國職棒起亞虎應援時，她也選擇25號作為代表背號。

▲樂天女孩新韓援高佳彬。（圖／讀者提供）

▲高佳彬去年使用25為代表背號。（圖／讀者提供）

然而新賽季樂天球團公布最新周邊商品時，球迷發現這位笑眼女神改穿26號，對此，高佳彬過去曾透露選號原因，「因為韓國年紀是25歲，所以就選了25號。」隨著年齡增加，今年自然順勢改為26號。

披上「Rakuten Girls」26號戰袍的高佳彬，2026賽季將在桃園球場展開全新篇章，也讓球迷對這位「數字會隨年齡成長」的韓援女孩，多了一份專屬記憶點。

關鍵字： 中華職棒樂天桃猿樂天女孩Rakuten Girls高佳彬

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

宣告真劍勝負！阪神虎監督下令球隊「玩真的」、誓讓日本隊覺醒

宣告真劍勝負！阪神虎監督下令球隊「玩真的」、誓讓日本隊覺醒

後輩太敬畏「大谷大人」！鈴木誠也一句「他也是人類啦」全隊馬上破冰

後輩太敬畏「大谷大人」！鈴木誠也一句「他也是人類啦」全隊馬上破冰

獅洋投布雷克8局挨三分砲吞敗　加拿大7比10不敵藍鳥

獅洋投布雷克8局挨三分砲吞敗　加拿大7比10不敵藍鳥

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號

熱門新聞

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

2曾總霸氣介紹我來自台灣　解釋首戰選徐若熙

3認證台灣是強權！澳洲先發將帶著尊重

4美國隊恐怖打線！大勝舊金山巨人

5柯瑞將招募詹皇　組勇士新3巨頭

最新新聞

1捕手對捕手！台鋼最強防守連線

2艾爾斯開轟助WBC義大利逆轉勝

3中華隊是非常好的球隊！澳洲已情蒐

4機會來臨　台鋼捕手一軍七搶二

5大聯盟官網看好中華隊分組第2出線

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

#李洋 突打斷記者慌忙糾正 偷對 #王齊麟 比愛心互動超可愛 #麟洋配

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上

【不雅片】派出所長「舔指驗車」拍片訓同仁：學校沒教？我教

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

【有夠衰】騎士被車撞 走到路邊還被狗追QQ

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366