雖然討厭排在翔平後面...近藤健介手感回溫、雙安展「大谷後援」價值

▲WBC日本隊近藤健介、大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲WBC日本隊近藤健介熱身賽最後一戰繳出雙安。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

目標在3月5日開幕的世界棒球經典賽（WBC）達成連霸的日本代表隊「侍Japan」，3日在大阪京瓷巨蛋的最後一場熱身賽以5比4贏球，日本隊總教練井端弘和賽前針對打序做出調整，除了安排大谷翔平重回開路先鋒，近藤健介則改打2棒，今繳出3打數雙安1打點的亮眼成績，成功終結先前連4場無安打的小低潮，展現出作為「大谷後援」的強大存在感與戰術執行力。

大谷翔平此役重回他在大聯盟道奇隊熟悉的1棒位置，井端總教練解釋，這項調度是為了確認大谷在習慣棒次上的發揮氛圍，雖然大谷今日2打數仍掛零，但近藤健介在後方的支援成為得分關鍵。

3局上半，日本隊中村悠平執行犧牲觸擊後，大谷擊出二壘方向滾地球成功推進跑者，隨後近藤健介在2出局三壘有人的機會下，擊出中外野適時安打奪分，井端監督對此給予高度評價，指出近藤今日將擊球點回歸至球場中心區域，這種「近藤式」的打法證明他已為正賽做好準備，對此近藤透露，目前他的打擊動作仍處於一邊嘗試、一邊追求結果的階段，即使在大賽前調整動作對他而言也是家常便飯，完全沒有違和感。

而面對擔任「大谷後援」的角色，近藤健介雖然曾開玩笑說過「排在翔平後面壓力太大，超討厭的。」但實戰中卻顯得極其冷靜。賽後受訪時他也分析，「要做的事其實沒變。在翔平後面打球，壘上有人的機會確實變多。雖然安打串聯最理想，但還是要考慮推進跑者的打法。」

▲WBC日本隊近藤健介、大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲WBC日本隊近藤健介、大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

隨著強化賽圓滿收官，日本隊已將「大谷、近藤、鈴木」的前三棒連線視為得分核心。井端監督強調，雖然大谷在合流後的強化賽中5打數無安打，不過井端監督還是相當相信這位巨星，也再度重申「正賽沒問題，他將是關鍵人物」、「只要揮棒品質在，就不擔心結果。」

日本隊接下來將利用最後兩天在東京巨蛋徹底確認團隊戰術與暗號，全力在3月6日首戰對決中華隊。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓2026WBC中華隊大谷翔平WBC日本隊近藤健介

