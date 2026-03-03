運動雲

>

補考大谷給過！鈴木誠也開轟實踐「點茶」慶祝　北山亘基說能睡了

▲WBC日本隊北山亘基對全隊展示「點茶」慶祝動作。（圖／達志影像／美聯社）

▲WBC日本隊北山亘基對全隊展示「點茶」慶祝動作。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）的日本代表隊，3日在大阪京瓷巨蛋對戰阪神虎熱身賽，正式公布了全新的團隊慶祝動作，鈴木誠也在1局上轟出特大號全壘打，繞壘時他做出了像是「點茶」的動作，馬上引發球迷熱議，其實這動作是26歲投手北山亘基在大谷與鈴木的「指名要求」下，歷經數日苦思並在遭到打槍後改良而成的成果，北山賽後如釋重負，還自爆為了想出動作，他連續三天都失眠「現在任務達成，終於可以好好睡一覺！」

最初是大谷翔平下令要求北山亘基構思一個能接棒上屆「胡椒研磨器」的動作，北山考量到融入日本傳統文化以及大谷代言茶飲品牌的背景，於2日對歐力士之戰提出了「轉動茶碗飲茶」的動作，但因流程太長且在壘包上流傳度不佳，當場被大谷以「果然還是不行」直接打槍，鈴木誠也當時也吐槽評價有點差，要求北山重想。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北山透露，為了這項「大任」，他這幾天壓力大到寢食難安，甚至坦言這比正式上場比賽還要緊張，畢竟投手很少有機會進到圓陣中央向全隊發表意見。

為了完成這場「補考」，北山於2日晚間聚餐時，與大谷、鈴木、村上宗隆等人再次商量，大谷提醒動作應以「簡短」為目標，北山隨即靈光一閃，聯想到點茶的「點」字在漢字中也有「得分（點を取る）」的意思，今日賽前他也對全隊展示新動作和喊話：「因為之前的不流行，新動作簡化為『點茶姿勢』。讓我們攪動球場，點好茶，全隊一起拿分數吧！」

而最後這套結合京都人對抹茶的堅持（北山為京都出身）與棒球得分聯想的動作，終於首局鈴木誠也開轟後成功由全隊實踐。

▲WBC日本隊北山亘基對全隊展示「點茶」慶祝動作。（圖／達志影像／美聯社）

▲WBC日本隊鈴木誠也首局開轟後率先實踐「點茶」慶祝動作。（圖／達志影像／美聯社）

賽後北山亘基受訪時開心笑說總算達成任務，「今天終於可以倒頭大睡了」。他提到儘管大谷仍開玩笑吐槽「理由是後來才編的吧」，但隨著鈴木誠也率先帶頭實行，這套「點茶姿勢」已成功強化了日本隊的凝聚力，最後北山也表示，雖然本職應在投球上表現，但能被前輩指名這項任務並帶動球隊氣勢，是一次很棒的經驗，他也想將這份衝勁帶到後續的投球表現中，與全隊一心爭取二連霸。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓點茶姿勢鈴木誠也大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀　費爾柴德、林安可雙安加溫

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀　費爾柴德、林安可雙安加溫

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

中華隊首戰對手發威！澳洲隊熱身賽雙響、5比1轟垮巨人二軍

中華隊首戰對手發威！澳洲隊熱身賽雙響、5比1轟垮巨人二軍

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

林安可雙安發威　陳傑憲超台應援：跨幾咧蝦米叫西武第四棒！

林安可雙安發威　陳傑憲超台應援：跨幾咧蝦米叫西武第四棒！

當個好隊友！鄭宗哲暖心幫費爾柴德：聽不懂很辛苦

當個好隊友！鄭宗哲暖心幫費爾柴德：聽不懂很辛苦

中華隊暖身終戰！費爾柴德、李灝宇火力連線　曾豪駒曝打序考量

中華隊暖身終戰！費爾柴德、李灝宇火力連線　曾豪駒曝打序考量

「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

【該回家了】麻將打到太晚！臘腸狗嚶嚶叫吵著要回家

熱門新聞

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀　費爾柴德、林安可雙安加溫

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

中華隊首戰對手發威！澳洲隊熱身賽雙響、5比1轟垮巨人二軍

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

讀者回應

﻿

熱門新聞

1最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

2柯瑞將招募詹皇　組勇士新3巨頭

3林家正新東家經典賽前確認了！

4WBC超級預測王／300項好禮等你拿

5中華隊小心！澳洲熱身賽雙轟示威

最新新聞

1點茶慶祝大谷鈴木給過！北山能睡了

2大家太怕大谷　鈴木誠也一句破冰

3下戰就對台灣！日本隊熱身賽贏了

4林家正新東家經典賽前確認了！

5好悶！大谷翔平打擊又繳白卷

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

李灝宇守二壘搭鄭宗哲　拚經典賽+大聯盟：為國家爭取榮耀

扛首戰先發？林昱珉：有可能但還未定　強調先提升控球穩定度

【1.35億搶下馬王】內裝曝光！得標哥開心比YA：比山豬王更有價值

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

【拒否犬上線】柴柴下雨天原地紮營不肯走！反咬牽繩「遛人類」XD

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366