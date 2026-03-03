補考大谷給過！鈴木誠也開轟實踐「點茶」慶祝　北山亘基說能睡了

▲WBC日本隊北山亘基對全隊展示「點茶」慶祝動作。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）的日本代表隊，3日在大阪京瓷巨蛋對戰阪神虎熱身賽，正式公布了全新的團隊慶祝動作，鈴木誠也在1局上轟出特大號全壘打，繞壘時他做出了像是「點茶」的動作，馬上引發球迷熱議，其實這動作是26歲投手北山亘基在大谷與鈴木的「指名要求」下，歷經數日苦思並在遭到打槍後改良而成的成果，北山賽後如釋重負，還自爆為了想出動作，他連續三天都失眠「現在任務達成，終於可以好好睡一覺！」

最初是大谷翔平下令要求北山亘基構思一個能接棒上屆「胡椒研磨器」的動作，北山考量到融入日本傳統文化以及大谷代言茶飲品牌的背景，於2日對歐力士之戰提出了「轉動茶碗飲茶」的動作，但因流程太長且在壘包上流傳度不佳，當場被大谷以「果然還是不行」直接打槍，鈴木誠也當時也吐槽評價有點差，要求北山重想。

北山透露，為了這項「大任」，他這幾天壓力大到寢食難安，甚至坦言這比正式上場比賽還要緊張，畢竟投手很少有機會進到圓陣中央向全隊發表意見。

為了完成這場「補考」，北山於2日晚間聚餐時，與大谷、鈴木、村上宗隆等人再次商量，大谷提醒動作應以「簡短」為目標，北山隨即靈光一閃，聯想到點茶的「點」字在漢字中也有「得分（點を取る）」的意思，今日賽前他也對全隊展示新動作和喊話：「因為之前的不流行，新動作簡化為『點茶姿勢』。讓我們攪動球場，點好茶，全隊一起拿分數吧！」

而最後這套結合京都人對抹茶的堅持（北山為京都出身）與棒球得分聯想的動作，終於首局鈴木誠也開轟後成功由全隊實踐。

▲WBC日本隊鈴木誠也首局開轟後率先實踐「點茶」慶祝動作。（圖／達志影像／美聯社）

賽後北山亘基受訪時開心笑說總算達成任務，「今天終於可以倒頭大睡了」。他提到儘管大谷仍開玩笑吐槽「理由是後來才編的吧」，但隨著鈴木誠也率先帶頭實行，這套「點茶姿勢」已成功強化了日本隊的凝聚力，最後北山也表示，雖然本職應在投球上表現，但能被前輩指名這項任務並帶動球隊氣勢，是一次很棒的經驗，他也想將這份衝勁帶到後續的投球表現中，與全隊一心爭取二連霸。