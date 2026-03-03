後輩太敬畏「大谷大人」！鈴木誠也一句「他也是人類啦」全隊馬上破冰

▲鈴木誠也、大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）進入最後倒數3天，日本代表隊「侍Japan」今（3日）於大阪京瓷巨蛋的最後一場官方熱身賽，以5比4逆轉擊敗日職強權阪神虎，而效力芝加哥小熊隊的重砲鈴木誠也，甩開前役低迷在首局轟出直擊5樓看台的特大號全壘打，賽後受訪時他也透露陣中許多年輕選手對大谷翔平有點過度敬畏，當時他也幽默對後輩喊話「他也是人類啦！」也藉此成功舒緩了休息室的緊張感。

鈴木誠也今日以先發第3棒、中外野手身分上場，首局首打席就展現了大聯盟級的怪力，面對阪神投手擊出一記飛行距離驚人的陽春砲，球勢直接重擊京瓷巨蛋5樓看台。這記特大彈不僅為日本隊首開紀錄，更點燃了現場數萬名球迷的熱情。鈴木誠也賽後感性表示，上屆大賽因傷退出的不甘心始終烙印在腦海中，因此這次穿上這套特別的國家隊制服，每一天他都倍感珍惜，希望能用最好的表現回應日本大眾的期待。

除了場上的長程火力，鈴木誠也在場下的「心靈輔導」更具戰略價值，當受訪被問到近期大聯盟組與本土組選手聚餐的情況時，鈴木誠也露出了調皮的壞笑，直言起初氣氛確實有些僵硬，他爆料指出，由於大谷翔平在棒球界的地位如同神一般，隊中的後輩們初次見到「大谷大人」時都顯得極度緊張，甚至到了不敢主動開口交談的地步。

為了打破這道冰牆，鈴木誠也採取了出人意料的策略，他私下不斷叮嚀後輩們：「不用那麼緊張啦，大谷也是人類啦！」這番大膽又直接的調侃不僅讓年輕球員爆笑，也成功讓更衣室氣氛變得十分溫馨與融洽。

鈴木誠也認為，目前這支侍Japan的凝聚力正處於高峰，所以認為這會是很棒的一屆賽，而面對今天滿場來應援的觀眾，鈴木靦腆地笑說，今天的助威聲雖然很大，讓他情緒激昂到快不知道自己在說什麼，但對於追求極致的他來說，目前的聲援聲似乎還不夠，他對著看台喊話：「剛剛的加油聲感覺還有點小，我覺得很寂寞耶！希望大家在3天後的正式比賽中，能更熱烈地為我們應援。」

隨著熱身賽1勝1拜收官，日本代表隊將於3月6日正式移師東京巨蛋，分組預賽首戰對手就將是中華隊。