交手中華隊前最後一戰！大谷仍低迷、鈴木開轟　日本隊5比4險勝阪神

▲WBC日本隊熱身賽以5比4險勝阪神虎，下一站就要對上中華隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲WBC日本隊熱身賽以5比4險勝阪神虎，下一站就要對上中華隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）的日本代表隊「侍 Japan」，今（3日）續留大阪京瓷巨蛋，經典賽前最後一場官辦熱身賽交手阪神虎，日本隊此役調整打序，靠著鈴木誠也1局開轟建立領先優勢，加上近藤健介找回手感敲出雙安，最終以5比4擊敗阪神，在大阪進行的兩場強化賽中，日本隊以1勝1敗收場，接下來將全力投入3月6日於東京巨蛋交手中華隊，而此役重回開路先鋒的大谷翔平今天還是沒找回打擊手感，2打數沒敲安，6局上就退場休息。

日本隊今日開賽即展現長程火力，1局上半2出局後，效力小熊隊的鈴木誠也擊出直擊左外野5樓看台的陽春全壘打，幫助球隊先馳得點，3局上，效力軟銀隊的近藤健介在2出局三壘有人的得分機會下，補上中外野適時安打追加第2分。

6局上日本隊攻勢再起，靠著周東佑京展現快腿攻上三壘，鈴木誠也再利用三壘方向滾地球送回跑者，日本隊繼續擴大分差。7局上日本隊延續攻勢，在2出局二、三壘有人時，派出森下翔太代打，他不負眾望擊出帶有2分打點的中外野安打，將比分拉開至5比0領先。

投手方面，日本隊正選投手群發揮壓制力，先發投手高橋宏斗主投2局沒被敲出任何安打，並送出3次三振無失分，3局起由支援球員金丸夢斗接手3局力保不失，隨後藤平尚真與守護神大勢也各守住1局，未讓阪神打線突破，阪神虎直到8局下才由岡城快生帶動猛攻，面對支援投手仲地礼亜單局灌進4分，好在日本隊成功守住1分領先，以5比4險勝。

備受矚目的1棒指定打擊大谷翔平，在此役試圖找回打擊節奏，但2打席皆以內野滾地球收場，首打席面對伊藤將司擊成一壘滾地球，第2打席則面對洋投拉格斯戴爾（Carson Ragsdale）的曲球擊出二壘滾地球，第6局就被換下場休息，兩場熱身賽累計5打數無安打。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓2026WBC中華隊鈴木誠也大谷翔平阪神虎

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀　費爾柴德、林安可雙安加溫

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

中華隊首戰對手發威！澳洲隊熱身賽雙響、5比1轟垮巨人二軍

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

林安可雙安發威　陳傑憲超台應援：跨幾咧蝦米叫西武第四棒！

當個好隊友！鄭宗哲暖心幫費爾柴德：聽不懂很辛苦

中華隊暖身終戰！費爾柴德、李灝宇火力連線　曾豪駒曝打序考量

「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

