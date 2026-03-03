林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

▲旅美捕手林家正新東家確定，將加盟大西洋獨立聯盟高點搖椅隊（High Point Rockers）。（圖／翻攝自High Point Rockers X）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月5日揭開序幕，中華代表隊目前正於日本進行最後的官辦熱身賽與備戰，在開賽前夕，原本動向備受關注的旅美捕手林家正傳來簽約好消息，這位28歲的本壘指揮官接下來將加盟美國獨立聯盟大西洋聯盟的高點搖椅隊（High Point Rockers）。

高點搖椅隊稍早在官網發文公布林家正的簽約消息，官網介紹林家正具備豐富的旅美經驗，在2016年於加州完成高中學業後，在選秀會中被西雅圖水手隊選中，成為史上首位在美職選秀會被選中的台灣出生球員，不過當時他選擇繼續就讀亞利桑那州立大學磨練球技，2019年，林家正再度挑戰選秀，成功獲得亞利桑那響尾蛇隊青睞，並在2022年一度升上3A里諾隊，2025年賽季他分別效力於奧克蘭運動家隊2A米德蘭隊（Midland）以及大西洋聯盟的南馬里蘭藍蟹隊，在該聯盟出賽28場的穩定表現，成為他獲得高點搖椅隊合約的關鍵。

球隊總教練基夫（Jamie Keefe）對這位台灣好手給予了極高評價，「家正去年證明了自己是大西洋聯盟中最頂尖的捕手之一，他的防守非常出色，配球能力更是首屈一指，我們很高興他能獲得與中隊一起參加經典賽的機會，也期待他未來加入搖椅隊。」

高點搖椅隊是目前大西洋聯盟實力最為強勁的球隊之一，過去6季搖椅隊就有4度闖入季後賽，並奪得兩次南區冠軍，2025年他們更在南區冠軍賽經過五場大戰逆襲成功，挺進總冠軍系列賽。林家正並非高點搖椅隊第一位簽下的台灣球員，過去前旅日好手陽岱鋼也曾效力過，高點搖椅將於4月21日在主場Truist Point球場展開新球季。