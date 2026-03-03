悶！大谷翔平打擊又繳白卷　熱身賽6局上退場、返日5打數無安打

▲WBC日本隊大谷翔平熱身賽5打數都繳白卷。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）正式賽即將在3月5日揭幕，日本代表隊「侍Japan」3日於大阪京瓷巨蛋完成最後一場官方強化賽，對手為日職阪神虎隊，全場最受矚目的日本隊主力大谷翔平，此役回歸在大聯盟道奇隊熟悉的先發第1棒位置，可惜2打席皆以內野滾地球收場，連同前一日對戰歐力士猛牛，大谷翔平在本次兩場強化賽中累計5打數無安打，打完前兩打席後他也退場，改由佐藤輝明接替打擊。

在2日對陣歐力士的比賽中，大谷翔平擔任先發第2棒、指定打擊，留下3打數無安打的紀錄，為了優化前段打線的進攻連貫性與節奏，總教練井端弘和今日微調陣容，安排大谷翔平重新回到開路先鋒位置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷1局上首打席面對阪神先發左投伊藤將司時，第一球就積極出棒，但卻只有擊出一壘方向滾地球出局，隨後在3局上半，日本隊於1出局二壘有人且領先1分的局面下，大谷對決了阪神新洋投拉格斯代爾，面對對手投出的150公里速球與曲球，大谷在球數1好2壞後將一顆129公里的曲球擊成二壘方向滾地球，再次遭到刺殺，但成功將跑者推進至三壘，隨後也順利帶動第2棒近藤健介擊出適時安打奪分。

大谷在6局上原本將迎來第3次打席，但教練團決定更換代打佐藤輝明，大谷也退場休息。總計大谷今日2打數無安打，兩場熱身賽共5打數無安打，返日首安還未出爐。

而日本隊在6日就要迎戰中華隊，日媒也關注在面對在2024年奪下世界12強冠軍的強敵，上屆大賽MVP的大谷能否及時找回狀態。