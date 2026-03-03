罕見！金塊推出「雙塔陣」　主控莫瑞狂飆45分險勝爵士

記者杜奕君／綜合報導

整個2月份只拿下4勝，受限陣中大量傷兵潮，導致戰機節節敗退的丹佛金塊，3日作客交手猶他爵士之戰，球隊大膽變陣推出「雙塔」先發出擊，此舉果然獲得奇襲之效，金塊主控「藍箭俠」莫瑞（Jamal Murray）獲得無限開火權，全場19投13中，包含三分球13投8中的高命中率進帳45分、8助攻、2抄截，幫助金塊以128比125險勝爵士贏球。

▲金塊莫瑞狂砍45分領勝。（圖／路透）

金塊此戰由於傷兵過多，選擇讓一哥「小丑」約基奇（Nikola Jokic）搭配瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）的雙塔陣容先發出擊，但金塊開賽仍與地主爵士不斷呈現拉鋸，所幸靠著金塊明星主控莫瑞的外線開火，前3節打完穩住7分領先優勢。

末節爵士一度靠著本季破繭而出的主控喬治（Keyonte George）強勢單打逆轉超前比分，但最後關頭金塊約基奇展現球星價值，終場前6.1秒兩罰俱中，讓金塊以3分之差收勝。

金塊全場以莫瑞三分球13投8中砍下45分、8助攻、2抄截最佳，約基奇22分、10籃板、12助攻再次完成大三元。

爵士方面，喬治也以高達63.6%的命中率砍下36分、2助攻、4抄截，新秀貝利（Ace Bailey）則有18分進帳。

▲約基奇此戰再度貢獻大三元數據表現。（圖／路透）