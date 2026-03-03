鈴木誠也炸裂！陽春砲助日本隊先馳得點、官辦熱身賽首轟出爐

▲WBC日本隊鈴木誠也敲出陽春砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）的日本代表隊「侍 Japan」，今（3日）續留大阪京瓷巨蛋，在官辦熱身賽交手阪神虎，前役加入大聯盟球星的夢幻打線沒發威，不過日本隊此役變陣，前3局就收到成效，其中擔任第3棒的小熊重砲鈴木誠也首局就炸裂，陽春砲幫助日本武士先馳得點，3局上近藤健介建功敲出適時安，幫助球隊取得2比0領先。

日本隊昨天在熱身賽交手歐力士猛牛，推出由大聯盟球星包含大谷翔平、鈴木誠也、村上宗隆、吉田正尚組成的超豪華打線，然而不僅大谷3打數繳白卷，鈴木誠也、村上宗隆同樣毫無建樹，僅吉田正尚一人表現穩定、貢獻兩安。今面對阪神虎，日本隊打線也變陣，由大谷翔平擔任開路先鋒。

大谷翔平此役首局首打席打第一球就擊出滾地球出局，近藤健介也打成一壘滾地出局，不過同樣擔任三番的鈴木誠也，這次在2好1壞下，面對敲出左中外野方向陽春砲，幫助日本隊破蛋，取得1比0領先。

3局上日本隊攻勢再起，面對阪神虎洋投拉格斯戴爾（Carson Ragsdale），源田壯亮先選到四壞球保送上壘，中村悠平犧牲觸擊推進，大谷翔平敲滾地球出局，最後近藤健介關鍵時刻敲出中間方向適時安打、送回第2分，前3局打完日本隊取得2比0領先阪神。