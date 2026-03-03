從職籃跳上NBA舞台！MOMO加入《宇宙啦啦隊》半年圓夢

▲《宇宙啦啦隊》開播記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

緯來電視網大型原創女團選秀節目《宇宙啦啦隊》今（3日）盛大舉行開播記者會，正式宣告這場橫跨台、韓，並進軍國際舞台的夢想旅程正式啟航。在眾多參賽女孩中，曾奪得「水蜜桃公主」頭銜、現為福爾摩沙夢想家啦啦隊成員的MOMO（簡筱娟），成為全場焦點。她感性透露，自己在職籃應援三年，沒想到加入節目短短半年，就成功跳上籃球員夢寐求的NBA舞台，心情真是激動又感動。

《宇宙啦啦隊》歷經九個月籌備，從全台800多位報名者中嚴選出28位女孩，不僅遠赴韓國展開一個月的高強度特訓，更由金牌製作人 B2（陳彥銘）操刀，製作規格全面升級，最終28為女孩為Yula、MOMO、玹玹、莓莓、慢慢、Zoey、艾莉兒、靚靚、吳若湄、李麗安、海莉、柔柔、艾琳、方禹心、魚安、LyXi、黛比、魚肉、鹽鹽、妃妃、蓉蓉、紀欣伶、ZX、愛玉、樺樺、叩叩、Tina、祖安娜。

記者會最令人驚喜的莫過於 SUPER JUNIOR 成員銀赫特別來台參與錄製。身為K-POP練習生體系出身的頂尖偶像，銀赫不僅擔任MC，更以前輩身分給予女孩們最高評價，現場更忍不住用中文大讚：「很棒！非常好！」而同為MC兼評審的Energy成員「牛奶」葉乃文則強調，他將重點觀察女孩們的「進步幅度與爆發力」。

▲《宇宙啦啦隊》MC銀赫。（圖／記者黃克翔攝）

女孩們的訓練不只是閉門苦練，更是實戰級的考驗。除了韓國弘大街頭公演、首爾高尺巨蛋應援、台北大巨蛋台日棒球交流賽外，最引人注目的莫過於她們登上了在澳門舉辦的 NBA 熱身賽舞台，為布魯克林籃網（Brooklyn Nets）與鳳凰城太陽（Phoenix Suns）的對決熱力開場。

這場創紀錄的國際首演，對陣中現役夢想家啦啦隊員MOMO而言，意義非凡。MOMO感性表示：「因為我本身是職籃啦啦隊，我跳了三年，NBA是籃球最高殿堂，來這裡半年，我就跳上NBA舞台，真的好感動。這讓我覺得，啦啦隊不只是一個名稱，大家給我們的是很高規格、國際化的舞台。」

記者會上28位女孩合體演出主題曲〈Ready To Shine〉，並與文化部影視局王淑芳局長、緯來電視網鄭佳伶總經理、製作人B2及銀赫共同拉開象徵夢想的氣球禮物盒，高喊「夢想起飛，閃耀宇宙！」

▲《宇宙啦啦隊》開播記者會。（圖／記者黃克翔攝）

《宇宙啦啦隊》將於3月7日起每週六晚間9點於緯來綜合台首播，晚間11點同步於台灣大哥大MyVideo、遠傳friDay影音、Netflix上架；3月8日起每週日晚間8點於華視主頻播出，晚間9點於緯來體育台、晚間10點於中華電信Hami Video播映；3月11日起每週三於宇宙啦啦隊YouTube官方頻道播出。