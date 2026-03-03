宣告真劍勝負！阪神虎監督下令球隊「玩真的」、誓讓日本隊覺醒

▲阪神虎監督藤川球兒。（圖／大會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

備戰世界棒球經典賽（WBC）的日本代表隊，今（3日）於大阪京瓷巨蛋迎來最後一場熱身賽，對手是中央聯盟勁旅阪神虎，與過往熱身賽「和氣生財」的氛圍不同，阪神虎監督藤川球兒賽前記者會上正式發出「真劍勝負（認真對決）」宣言。他強調為讓日本隊以100%的狀態迎接正賽，阪神將動用全實力硬碰硬，甚至希望能用「細膩棒球」給予國家隊教練團最後的戰術啟發。

藤川監督透露，他原先的想法是讓國家隊球員在輕鬆愉快的氛圍下完成最後調整並出發，然而，在看完前一天日本隊惜敗歐力士的比賽後，他立即改變了方針。

「如果不是在心情提升到100%的狀態下投入比賽，就會發生失誤或各種預料之外的事，這是日本特有的文化。」藤川球兒出席記者會時說道，「我決定帶領球隊以認真的態度去硬碰硬，這是我對日本隊誠意與實力表現，如果我們能展現出棒球細膩的一面並掌握勝機，或許能成為日本隊在正式比賽的一種啟發與提示。」

今日賽前，阪神虎陣中入選國家隊的捕手坂本誠志郎與內野手佐藤輝明特地向母隊教練團致意，看著子弟兵在大谷翔平與鈴木誠也等頂尖球星身邊磨練，藤川教練給出了幽默且深情的比喻。

「在虎隊時，他們就像動物界的獅子一樣，總是威風凜凜地坐鎮等待挑戰，但到了日本代表隊，面對大聯盟球星合流的環境，原本像獅子般的球員也收斂起鋒芒，恭敬地跑來打招呼。環境改變了，想法也會隨之改變。我期待他們能代表日本、代表阪神虎奪下佳績並凱旋歸來。」

同樣出席記者會的阪神核心近本光司，與大谷翔平同為1994年出生的「大谷世代」，面對同齡卻已登峰造極的強敵，近本展現出強烈競爭心態，「「無論作為運動員還是個人，他們都帶給我很大的啟發，讓我覺得自己還有很多進步空間。今天的比賽，無論是他們的跑壘還是休息區的舉動，各種細節我都會好好觀察學習。」

【阪神虎 先發陣容】

1.中外野 近本光司

2.二壘手 中野拓夢

3.左外野 中川勇斗

4.一壘手 大山悠輔

5.指名打者 前川右京

6.遊擊手 迪凡尼（Cam Devanney）

7.三壘手 高寺望夢

8.右外野 小野寺暖

9.捕手 伏見寅威

先發投手：伊藤将司