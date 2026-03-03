軟銀監督期許經典賽壓力中成長　張峻瑋曝單局2K關鍵策略

運動雲

▲張峻瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

▲張峻瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／宮崎報導

中華隊在世界棒球經典賽唯一一場官辦熱身賽中，成功以5：1擊敗福岡軟銀鷹二軍。20歲投手張峻瑋擔任先發，表現出色，投滿1局，僅被擊出1支安打，且未失分，並飆出兩次三振。他對自己的表現感到滿意，表示：「這場比賽速度還不錯，兩次三振都是投變化球，捕手的配球很好，認真投球，把好球帶控制住。」

賽後，軟銀鷹教練斉藤和巳對張峻瑋的表現表示肯定。他指出，張峻瑋在場上的表現相當不錯，並進一步說明：「沒有壓力就沒有成長，希望張峻瑋能在這次大賽中有很大的進步，並且透過經典賽找到信心、提升水準，這將是一段難忘的經歷。」

張峻瑋表示，這次的比賽比起前一場更加輕鬆，他也透露，前一場比賽時穩定性不足，這次則是經過體能教練的調整後，感覺整體狀況有所改善。面對母隊軟銀隊，斉藤和巳賽前就鼓勵他，，「放鬆一點，把優勢球路投出來。」

作為中華隊最年輕的球員，張峻瑋也特別受到學長的照顧。他表示，學長們告訴他，「不要盲目投球，要有目標，進攻好球帶時要以最好的狀況去投。」此外，張峻瑋還提到，由於前幾場的投球秒數限制，他曾急於出手，這次則更專注於全力投球，不再顧慮保留實力。

中華隊在宮崎的唯一官辦熱身賽結束後，隨即前往東京，準備迎接後天與澳洲隊的首戰。張峻瑋也期望藉由這次比賽，吸收更多經驗，未來能繼續為中華隊效力。

關鍵字： 張峻瑋中華隊軟銀鷹熱身賽經典賽

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上

