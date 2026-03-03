大谷翔平重返開路先鋒！日本熱身賽調整打序　岡本和真首度先發扛五番

▲WBC日本隊大谷翔平（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）的日本代表隊「侍 Japan」，今（3日）續留大阪京瓷巨蛋，在官辦熱身賽交手阪神虎，針對昨日對陣歐力士時大聯盟組打擊沈默的情況，總教練井端弘和今日進行打序微調，安排效力於道奇隊的大谷翔平回到熟悉的第1戰位置；同時，剛從多倫多藍鳥隊回國合流的重砲岡本和真也首度排入先發第5棒，檢驗整體打線的串聯效益。

昨日大聯盟組球員解禁後的首場熱身賽，大谷翔平擔任第2棒、指定打擊，最終3打數「繳白卷」。為了活絡前段打次的進攻節奏，日本隊在交手阪神虎進行打序微調，讓大谷回到他在道奇隊極為熟悉的第1棒位置。

「打算把1、2棒的位置更換看看，」井端弘和出席賽前記者會時表示，「因為第一棒是大谷已經習慣的位置，希望能確認他在那個位置上的表現氛圍。」他同時強調，為了迎接正式大賽，目前的陣容配置仍有變動空間，目的在於找出最具效率的連線形式。

而效力於藍鳥隊的岡本和真今日則是擔任先發5棒，迎來與球隊會合後的首場實戰，岡本3月1日傍晚才返抵日本，2日優先進行體能調整而未出賽，僅參與了賽前的自由打擊練習，在昨日的揮棒練習中，岡本展現了不俗力量，21次揮棒中敲出4發全壘打，狀態受到教練團肯定，今日他將接手第5棒，負責保護排在前面的村上宗隆。

【日本隊 先發名單】

1.指定打擊 大谷翔平

2.中外野 近藤健介

3.右外野 鈴木誠也

4.三壘手 村上宗隆

5.一壘手 岡本和真

6.左外野 吉田正尚

7.二壘手 牧秀悟

8.遊擊手 源田壯亮

9.捕手 中村悠平

先發投手：高橋宏斗