澳洲熱身賽秀火力！巨人二軍監督剖析長打力點這兩人要注意、日首席教練親自到場情蒐

▲WBC澳洲隊霍爾（Alex Hall）、巴札納（Travis Bazzana）。（圖／達志影像／美聯社）

▲WBC澳洲隊霍爾（Alex Hall）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）正式賽即將在3月5日開打，而中華隊預賽首戰的對手澳洲代表隊，3日在宮崎與日職讀賣巨人二軍進行官辦熱身賽，澳洲隊最終兩發陽春砲加上攻勢串聯，終場以5比1擊敗巨人二軍。賽後，巨人二軍總教練石井琢朗點名兩位印象深刻的選手，並針對澳洲打線的特性與威脅性提出自己的看法。值得一提的是，此日本代表隊首席教練金子誠同樣也親自到場，針對澳洲隊進行情蒐。

澳洲隊此役交手巨人二軍，全場掃出8安，其中含兩轟，其中第4棒霍爾（Alex Hall）、第9棒的甘納利（Timothy Kennelly）單場都繳出雙安，而最受到矚目的澳洲路先鋒、2024年大聯盟選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）雖然僅敲出1安，卻是一支相當扎實的左外野二壘安打。

▲WBC澳洲隊霍爾（Alex Hall）、巴札納（Travis Bazzana）。（圖／達志影像／美聯社）

▲WBC澳洲隊巴札納（Travis Bazzana）。（圖／達志影像／美聯社）

巨人二軍監督石井琢朗賽後受訪時，特別點名了兩位讓他印象深刻的選手，除了開轟的霍爾，另一位就是狀元巴札納，他分析：「澳洲打線具備一球定勝負的力量。我們在第一輪打席時還處於摸索階段，對球速感與擊球點的掌握可能還不夠。」石井認為，澳洲隊展現出的長打威脅性與鎖定球路的能力，是日本隊投手必須嚴加防範的重點。

而此役日本武士隊首席教練金子誠今日全程在場視察澳洲隊熱身賽，談及此事，石井監督也表示，「（澳洲隊）讓我們體驗到了很好的經驗，相信侍Japan應該也藉此蒐集到了不少數據了吧。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強澳洲隊WBC讀賣巨人石井琢朗金子誠

【這互動太有愛❤】勇敢小猴Panchi勇闖社交圈！被猴朋友溫柔回應超治癒❤

