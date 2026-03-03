勇士慘遭17分大逆轉　賈蘭德快艇首秀砍12分奪勝

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士3日主場迎戰洛杉磯快艇，此戰也是明星控衛賈蘭德（Darius Garland）日前在球員交易大限前被送至快艇後，首度正式上陣。此戰地主勇士即便當家球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）持續因傷缺陣，但球隊一度手握多達17分領先優勢，不過末節快艇上演瘋狂逆轉戲碼，在一哥雷納德（Kawhi Leonard）砍下全場最高23分帶領下，快艇逆轉以114比101撂倒勇士。

▲快艇雷納德砍下23分、8籃板、4助攻強勢領勝。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

勇士此戰回到主場，球隊包括柯瑞、巴特勒（Jimmy Butler）以及波辛基斯（Kristaps Porzingis）等一票主力依舊無法上陣，但波傑姆斯基（Brandin Podziemski）展現威力，首節個人就獨拿10分進帳，幫助球隊取得31比19的雙位數領先。

次節勇士持續靠著波傑姆斯基衝鋒陷陣，加上穆迪（Moses Moody）此節也有10分進帳，讓球隊半場打完取得56比42的大幅領先。

不過快艇在中場調整後，下半場攻守節奏明顯回穩，此戰終於迎接快艇首秀的賈蘭德，在上半場僅拿5分情況下，下半場也扮演搶分要角，幫助快艇3節打完追到僅兩分差距。

末節快艇輪到一哥雷納德跳出，強勢單打幫助球隊逆轉超前勇士，勇士雖然嘗試拉近比分，但快艇攻勢全面展開，最終完成17分大逆轉，以13分之差收下勝利。

快艇此戰以雷納德砍下23分、8籃板、4助攻、2抄截最佳，同樣也是剛剛交易入隊的馬瑟林（Bennedict Mathurin）有17分、7籃板貢獻，至於賈蘭德則是替補出賽22分49秒，拿下12分、2籃板、2助攻、1抄截。

至於勇士方面，波傑姆斯基此戰攻下22分、7籃板、3助攻表現出色，但勇士仍然搞砸大幅度領先，吞下近期2連敗，但好消息是柯瑞有望於近期歸隊，希望能順利拉抬灣區軍團戰績。

▲快艇賈蘭德轉隊後首度登場，就幫助球隊上演逆轉勝。（圖／路透）