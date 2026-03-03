運動雲

>

初披WBC韓國隊戰袍！混血唐寧3局無失分　感謝捕手引導

▲唐寧（Dane Dunning）。（圖／截自mlb.korea）

▲唐寧（Dane Dunning）。（圖／截自mlb.korea）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）的韓國隊今（3）日在大阪京瓷巨蛋進行最終熱身賽，先發右投唐寧（Dane Dunning）主投3局被敲3安、無失分，成功壓制日本職棒歐力士猛牛打線，也為自己首次代表韓國出戰正式比賽寫下穩健開局。

唐寧賽後表示，「其實我在2023年就想加入韓國隊並出賽，但當時未能實現心願，這次被選進韓國隊，我感到非常興奮，也懷著激動的心情。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧3年前，他原本有望披上韓國隊戰袍，卻因2022年9月接受右髖手術，最終錯過大賽，如今以健康姿態披上韓國隊球衣站上投手丘，對這位韓裔混血右投而言，別具意義。

此役唐寧在首局無人出局一壘有人、2局1人出局二壘有人，以及3局無人出局一三壘危機下皆成功守成，其中3局更在隊友連續2次失誤的情況下穩住節奏，連抓關鍵出局數，把失分壓在零，展現成熟的危機處理能力。

另外，唐寧特別提到，「捕手朴東原很好地帶領了我，無論是變速球、滑球，還是我擅長的卡特球，都因為他的引導才能投出好的內容，另外第2局打線爆發、取得大量得分，讓我能夠在沒有太大負擔的情況下輕鬆投球。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓2026WBC列強唐寧

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀　費爾柴德、林安可雙安加溫

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀　費爾柴德、林安可雙安加溫

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

中華隊首戰對手發威！澳洲隊熱身賽雙響、5比1轟垮巨人二軍

中華隊首戰對手發威！澳洲隊熱身賽雙響、5比1轟垮巨人二軍

中華隊暖身終戰！費爾柴德、李灝宇火力連線　曾豪駒曝打序考量

中華隊暖身終戰！費爾柴德、李灝宇火力連線　曾豪駒曝打序考量

當個好隊友！鄭宗哲暖心幫費爾柴德：聽不懂很辛苦

當個好隊友！鄭宗哲暖心幫費爾柴德：聽不懂很辛苦

「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

林安可雙安發威　陳傑憲超台應援：跨幾咧蝦米叫西武第四棒！

林安可雙安發威　陳傑憲超台應援：跨幾咧蝦米叫西武第四棒！

曾豪駒看見渴望！費爾柴德扛首棒無壓力　喊話回應TOTORO信任

曾豪駒看見渴望！費爾柴德扛首棒無壓力　喊話回應TOTORO信任

【哈米尼身亡街頭慶祝】伊朗民眾「歡呼起舞」　放火燒雕像、推倒紀念碑

熱門新聞

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀　費爾柴德、林安可雙安加溫

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

中華隊首戰對手發威！澳洲隊熱身賽雙響、5比1轟垮巨人二軍

中華隊暖身終戰！費爾柴德、李灝宇火力連線　曾豪駒曝打序考量

讀者回應

﻿

熱門新聞

1最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

2柯瑞將招募詹皇　組勇士新3巨頭

3WBC超級預測王／300項好禮等你拿

4快訊／中華隊先發打線出爐

5中華隊小心！澳洲熱身賽雙轟示威

最新新聞

1真劍勝負！阪神戰日本隊「玩真的」

2味全龍上半季10大主題日出爐！

3張峻瑋聽軟銀監督的話放膽投

4大谷回第一棒！日本隊戰阪神打序調整

5斉藤和巳被日媒問對台策略：他們自有安排

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

李灝宇守二壘搭鄭宗哲　拚經典賽+大聯盟：為國家爭取榮耀

扛首戰先發？林昱珉：有可能但還未定　強調先提升控球穩定度

【1.35億搶下馬王】內裝曝光！得標哥開心比YA：比山豬王更有價值

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

【拒否犬上線】柴柴下雨天原地紮營不肯走！反咬牽繩「遛人類」XD

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366