初披WBC韓國隊戰袍！混血唐寧3局無失分　感謝捕手引導

備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）的韓國隊今（3）日在大阪京瓷巨蛋進行最終熱身賽，先發右投唐寧（Dane Dunning）主投3局被敲3安、無失分，成功壓制日本職棒歐力士猛牛打線，也為自己首次代表韓國出戰正式比賽寫下穩健開局。

唐寧賽後表示，「其實我在2023年就想加入韓國隊並出賽，但當時未能實現心願，這次被選進韓國隊，我感到非常興奮，也懷著激動的心情。」

回顧3年前，他原本有望披上韓國隊戰袍，卻因2022年9月接受右髖手術，最終錯過大賽，如今以健康姿態披上韓國隊球衣站上投手丘，對這位韓裔混血右投而言，別具意義。

此役唐寧在首局無人出局一壘有人、2局1人出局二壘有人，以及3局無人出局一三壘危機下皆成功守成，其中3局更在隊友連續2次失誤的情況下穩住節奏，連抓關鍵出局數，把失分壓在零，展現成熟的危機處理能力。

另外，唐寧特別提到，「捕手朴東原很好地帶領了我，無論是變速球、滑球，還是我擅長的卡特球，都因為他的引導才能投出好的內容，另外第2局打線爆發、取得大量得分，讓我能夠在沒有太大負擔的情況下輕鬆投球。」