WBC韓國隊教頭下戰帖　大讚混血唐寧：表現跟期待一樣好

▲▼WBC韓國隊總教練柳志炫。（圖／大會提供）

▲WBC韓國隊總教練柳志炫。（圖／大會提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）開打在即，韓國隊總教練柳志炫今（3）日在大阪京瓷巨蛋熱身賽後正式喊話，為正賽拋出出征宣言，「我們從塞班開始準備，經過沖繩，到大阪為止準備已經完成，現在前往東京就要戰鬥。」

韓國隊今日以8比5擊敗歐力士猛牛，打線轟出3發全壘打、合計10支安打，金倒永敲出3分砲，惠特科姆（Shay Whitcomb）與安賢民各補上一發陽春彈，打線展現破壞力。

投手群方面，混血先發投手唐寧（Dane Dunning）表現最為穩定，主投3局無失分，無論首局無人出局一壘有人、2局1人出局二壘有人，或3局無人出局一、三壘危機，皆成功守住戰局，完成任務。

賽後柳志炫表示，「我認為準備已經就緒，之後會按照準備的內容，在東京展現好的表現。」

談到唐寧的投球，柳志炫給予高度評價，「表現和期待一樣好，無論是對他下一次登板的期待感，或是投手之間的銜接，都讓人覺得能夠以好的狀態站上投手丘。」

不過牛棚表現仍有遺憾，韓國有5名投手失分，柳志炫表示，「昨天和今天我們確認了投手群的狀況，明天（4日）會好好準備，從5日（對捷克）開始打好比賽。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓2026WBC列強柳志炫唐寧

