韓國隊鬆一口氣！文東珠、元兑仁傷退有解　混血唐寧初登板好表現

▲唐寧（Dane Dunning）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國隊備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）投手戰力近期接連拉警報，文東珠、元兑仁因傷缺陣，郭彬前一戰對阪神虎2局失3分表現不如預期，在先發輪值出現缺口之際，混血韓裔投手唐寧（Dane Dunning）今（3）日於大阪京瓷巨蛋迎戰歐力士猛牛先發，繳出3局被敲3安、無失分內容，成為韓國隊此階段最需要的安穩感。

唐寧此役首局雖被歐力士開路先鋒宗佑磨敲安，但隨即連抓3個出局數止血；2局在1人出局後挨二壘安打，同樣靠內野滾地球與外野飛球化解危機。

真正的考驗出現在3局，韓國內野連續2次失誤，讓唐寧在無人出局就陷入一、三壘有人險境，但他並未亂了節奏，先以內野飛球連抓出局數，再用滾地球收尾，硬是把失分機會化解。

唐寧原本預計此役以45球為上限，最終僅用37球就完成3局投球，節奏俐落、球數乾淨，也讓教頭柳志炫在投手調度上多了一張可用的牌。

回顧唐寧背景，他在大聯盟累積136場出賽，生涯戰績28勝32敗，2023年效力遊騎兵更以12勝、3.70防禦率走完完整球季並拿下冠軍戒指；過去曾因2022年9月右髖手術錯過代表隊，如今終於披上韓國隊戰袍完成正式比賽首秀。

在先發戰力受傷病與狀態起伏影響的此刻，唐寧以「能吃局數、能解危機」的投球型態，暫時填補了韓國隊最迫切的需求，接下來如何把這份穩定延伸到正賽輪值安排，也將是柳志炫教練團必須儘速拍板的關鍵課題。