韓國隊單場3轟！金倒永、安賢民、惠特科姆開砲　8比5擊敗歐力士

▲金倒永連2天擔任開路先鋒都開轟。（圖／截自mlb.korea）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國隊今（3）日進行2026年世界棒球經典賽（WBC）最終場熱身賽，在金倒永、安賢民、惠特科姆（Shay Whitcomb）都開轟的情況下，以8比5擊敗日本職棒歐力士猛牛，以1勝1和為熱身畫下句點，目前韓國隊打線火力到位，但牛棚控球留下隱憂。

此役韓國隊在第2局火力全面釋放，安賢民與文保卿上壘後，朴東原率先敲出帶有打點安打，隨後金倒永在2人出局一、三壘有人的情境下，鎖定片山樂生的紅中變化球，掃出左外野3分全壘打，連續2戰開轟，團隊單局灌進5分奠定勝基。

混血韓裔球員惠特科姆5局也有開轟，加上安賢民9局補上一發左外野陽春砲，個人全場5打數3安、2打點，攻擊端表現最為全面。

韓國隊先發投手今日由唐寧（Dane Dunning）掛帥，展現沉穩壓制力，主投3局僅被敲2安、無失分，無論2局1人出局二壘有人，或3局無人出局一、三壘危機，皆以滾地球與內野飛球化解，展現危機處理能力。

不過牛棚表現略顯起伏，宋勝基與高祐錫接連出現保送與失分，第4局一度被追至5比3；8局劉永燦再失2分，全場合計出現7次四壞球，控球穩定度仍待修正。

打線方面，金倒永3打數1轟、3打點；安賢民5打數3安、1轟；惠特科姆收下本屆熱身賽首安即全壘打；李政厚、金慧成與瓊斯（Jeremiah Jones）皆有安打貢獻。

隨著熱身賽告一段落，韓國隊將移師東京迎接C組分組賽首戰對捷克，進攻火力已然到位，但投手群控球穩定度仍有不足。