運動雲

>

韓國隊單場3轟！金倒永、安賢民、惠特科姆開砲　8比5擊敗歐力士

▲金倒永。（圖／截自mlb.korea）

▲金倒永連2天擔任開路先鋒都開轟。（圖／截自mlb.korea）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國隊今（3）日進行2026年世界棒球經典賽（WBC）最終場熱身賽，在金倒永、安賢民、惠特科姆（Shay Whitcomb）都開轟的情況下，以8比5擊敗日本職棒歐力士猛牛，以1勝1和為熱身畫下句點，目前韓國隊打線火力到位，但牛棚控球留下隱憂。

此役韓國隊在第2局火力全面釋放，安賢民與文保卿上壘後，朴東原率先敲出帶有打點安打，隨後金倒永在2人出局一、三壘有人的情境下，鎖定片山樂生的紅中變化球，掃出左外野3分全壘打，連續2戰開轟，團隊單局灌進5分奠定勝基。

[廣告]請繼續往下閱讀...

混血韓裔球員惠特科姆5局也有開轟，加上安賢民9局補上一發左外野陽春砲，個人全場5打數3安、2打點，攻擊端表現最為全面。

韓國隊先發投手今日由唐寧（Dane Dunning）掛帥，展現沉穩壓制力，主投3局僅被敲2安、無失分，無論2局1人出局二壘有人，或3局無人出局一、三壘危機，皆以滾地球與內野飛球化解，展現危機處理能力。

不過牛棚表現略顯起伏，宋勝基與高祐錫接連出現保送與失分，第4局一度被追至5比3；8局劉永燦再失2分，全場合計出現7次四壞球，控球穩定度仍待修正。

打線方面，金倒永3打數1轟、3打點；安賢民5打數3安、1轟；惠特科姆收下本屆熱身賽首安即全壘打；李政厚、金慧成與瓊斯（Jeremiah Jones）皆有安打貢獻。

隨著熱身賽告一段落，韓國隊將移師東京迎接C組分組賽首戰對捷克，進攻火力已然到位，但投手群控球穩定度仍有不足。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓2026WBC列強金倒永安賢民

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀　費爾柴德、林安可雙安加溫

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀　費爾柴德、林安可雙安加溫

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

中華隊首戰對手發威！澳洲隊熱身賽雙響、5比1轟垮巨人二軍

中華隊首戰對手發威！澳洲隊熱身賽雙響、5比1轟垮巨人二軍

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

中華隊暖身終戰！費爾柴德、李灝宇火力連線　曾豪駒曝打序考量

中華隊暖身終戰！費爾柴德、李灝宇火力連線　曾豪駒曝打序考量

當個好隊友！鄭宗哲暖心幫費爾柴德：聽不懂很辛苦

當個好隊友！鄭宗哲暖心幫費爾柴德：聽不懂很辛苦

「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

大谷翔平WBC真的不投了？道奇和日本隊談過：相信大家能理解

大谷翔平WBC真的不投了？道奇和日本隊談過：相信大家能理解

河智媛續約樂天女孩塵埃落定　親曝等待期讓自己更確定想留在台灣

河智媛續約樂天女孩塵埃落定　親曝等待期讓自己更確定想留在台灣

【起火墜落畫面曝】戰機在科威特美軍基地附近墜毀！飛行員跳傘逃生

熱門新聞

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀　費爾柴德、林安可雙安加溫

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

中華隊首戰對手發威！澳洲隊熱身賽雙響、5比1轟垮巨人二軍

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

中華隊暖身終戰！費爾柴德、李灝宇火力連線　曾豪駒曝打序考量

讀者回應

﻿

熱門新聞

1最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

2柯瑞將招募詹皇　組勇士新3巨頭

3快訊／中華隊先發打線出爐

4中華隊小心！澳洲熱身賽雙轟示威

5WBC超級預測王／300項好禮等你拿

最新新聞

1WBC韓國隊教頭下戰帖　大讚混血唐寧

2韓國隊鬆一口氣！混血唐寧初登板好表現

3挨金倒永3分砲　片山樂生1.2局失5分

4Switch抽起來！快來WBC超級預測王

5WBC韓國隊單場3轟　8比5擊敗歐力士

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

李灝宇守二壘搭鄭宗哲　拚經典賽+大聯盟：為國家爭取榮耀

扛首戰先發？林昱珉：有可能但還未定　強調先提升控球穩定度

【1.35億搶下馬王】內裝曝光！得標哥開心比YA：比山豬王更有價值

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

【拒否犬上線】柴柴下雨天原地紮營不肯走！反咬牽繩「遛人類」XD

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366