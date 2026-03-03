運動雲

日媒關注對決山本由伸　費爾柴德：對上頂尖投手很興奮

▲費爾柴德。（圖／記者楊舒帆／VIVO手機拍攝）

▲費爾柴德。（圖／記者楊舒帆）

記者楊舒帆／宮崎報導

中華隊3日與軟銀交手，費爾柴德成為全場焦點，不僅場上表現亮眼，賽後更吸引日媒關注。面對即將到來的台日大戰，日本隊預計派出山本由伸先發，日媒特別提問應對策略。費爾柴德直言，能與世界頂尖投手對決令人興奮，「能跟最頂尖投手之一交手非常令人期待。」

費爾柴德此役前兩打席都敲出安打，第3打席靠對方失誤上壘，第4打席則展現選球耐心選到保送，完成任務後提前退場，整體內容穩定。攻守俱佳的表現，也讓他成為場邊媒體追逐的焦點人物。

談到可能對決山本由伸，費爾柴德表示，「山本是一個非常了不起的投手。除了去年春訓曾對決過一次，那是我職業生涯目前唯一一次交手。」雖然看過情蒐，不過他透露沒有特別跟誰談論過對決山本由伸的資訊，「但能與世界上最頂尖的投手之一較量是非常令人興奮的。」他強調這將是一場硬仗，「我們必須保持紀律，他有很多種球路，而且每一種都投得很好，我們必須把握他失投的機會。」

至於從大聯盟春訓轉換到中華隊備戰的調整情況，費爾柴德表示，在亞利桑那已出賽3場、累積約7局實戰，「來到這裡之後一直在適應，包括時差與身體狀況。」他認為目前已逐漸進入狀態，「今天大概到了一個我自己覺得還不錯的狀況，感覺已經進入正確時區，整體狀況是好的。」隨著身體與比賽節奏同步，他也準備好迎接與日本隊的關鍵對決。

